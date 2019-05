Colocaron un pañuelo verde al busto de Sarmiento en Nogoyá

Colocaron un pañuelo verde en el busto de Domingo Faustino Sarmiento en la plaza homónima de Nogoyá. Además, hallaron un cartel con la leyenda: "En Mi Cuerpo no hay Vaticano que meta mano".Debajo de ese, colocaron otro cartel en el que podría leerse: "Che celeste no salvas 2 vidas, apoyas la clandestinidad".Según comunicaron fuentes policiales a, se iniciaron actuaciones de oficio y se trata de individualizar a los responsables del hecho. "No hubo daños, solo pegaron unos papeles y dejaron unos pañuelos", indicaron.Se inició una causa a cargo del fiscal en turno, Rodrigo Molina, "para evitar que continúen este tipo de actos y prevenir mayores cosas", informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió este martes por la madrugada, en un día clave. La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito volverá a presentar este martes el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados pero fracasó en el Senado.