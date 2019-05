Ex empleados de estación de servicio siguen reclamando pago de indemnizaciones

Foto 1/2 Crédito: Diario Río Uruguay Foto 2/2 Crédito: El Sol

Ex trabajadores de la estación de servicio ubicada en la entrada de Calabacilla realizaron una fuerte protesta en reclamo por el pago de indemnizaciones atrasadas y los puestos de trabajo perdidos.



Con quema de gomas y pintadas contra la patronal, los trabajadores visibilizaron así un conflicto que data desde principio de año cuando se conocieron los primeros despidos en el sector.



La manifestación se realizó frente a la estación de servicio "Oil", ubicada en el kilómetro 256, de la ruta nacional 14.



Afirman que, en un lapso de 6 meses se produjeron 19 despedidos, en las estaciones del empresario de apellido Bozzi.



"Los pocos que están trabajando lo hacen en forma precaria, sin ART", indicaron y dieron cuenta que en la actualidad, "dos playas y el minimercado es atendido por una sola persona, o sea una locura".



Los ex trabajadores anunciaron que en caso de de no haber respuestas al pago de sus indemnizaciones volverán a manifestarse.



La semana pasada el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio S.O.E.S.G.Y P.E. de Concordia había presentado ante el Consejo Ejecutivo de la Regional de C.G.T. un informe que denunciaba la gravedad de la situación de los trabajadores del sector y la actitud empresarial en el destrato a sus empleados y en el incumplimiento por parte de los empleadores de las obligaciones que marca la ley laboral vigente.