Llevan casi un año viajando en un furgón y llegaron a Entre Ríos

La familia Osorio tiene un sentido aventurero: "Antes salíamos con mi esposa con un grupo de motoqueros que integramos, pero luego tuvimos que tomar la decisión de no continuar en salidas largas por nuestros niños", contaron en"Teníamos que decidir si comprábamos otra moto más y viajar todos, o lo hacíamos a través de un vehículo tipo furgón como el que estamos viajando y poder salir toda la familia", expresaron.Osorio cuenta que "hace cerca de un año que partimos y estamos muy felices de todo lo vivido. Tenemos un eslogan que está ploteado en nuestro vehículo qué dice Viaja y se feliz, el dinero se recupera, pero el tiempo jamás".Acotó que "junto a mi esposa resolvimos vender las pocas cosas que teníamos afortunadamente, por lo que no nos costó desprendernos de las mismas. Con esto pudimos obtener dinero en búsqueda de la travesía".Respecto al recorrido realizado hasta el momento, el colombiano cuenta: "atravesamos Colombia inicialmente, luego pasamos por Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil Uruguay y ahora llegamos a la Argentina tocando como primer punto de contacto Gualeguaychú".Además, puso de relieve que "estamos entre los 19.500 y los 20.000 kilómetros recorridos y todavía nos falta una parte importante de lo que habíamos planteado inicialmente. Suponemos qué llegaremos después de diciembre pero no es un recorrido fijo, es variable por lo tanto no sabemos cuándo será nuestro arribo".Osorio cuenta que "el dinero que vamos obteniendo surge de la venta de artesanías que nosotros mismos realizamos. También yo soy de profesión diseñador gráfico por lo que realizó calcomanías que también vendemos".En cuanto al estudio de los hijos, el padre expresó: "No lo consideramos un tiempo perdido sino una experiencia ganada qué lo van a valorar mucho, cuando sean más grandes. El año próximo deberán recuperar los saberes de este año, pero es un viaje incomparable".