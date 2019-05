Más de 700.000 afiliados al Pami ya se vacunaron contra la gripe

Más de 700 mil afiliados al PAMI se vacunaron en farmacias de todo el país contra la gripe y el neumococo, informó hoy ese organismo, que resaltó la importancia de recibir ambas dosis de cara al invierno.También reportó el PAMI en un comunicado de prensa que llevó adelante un operativo de vacunación gratuita en la localidad de Yatay Tí Calle, en Corrientes, donde más de 50 afiliados se aplicaron la dosis contra la gripe y el neumococo.Este pueblo correntino cuenta con una farmacia ubicada a más de 40 kilómetros, de difícil acceso para los 170 afiliados que residen en la zona."El objetivo del operativo de PAMI fue acercar las vacunas de forma gratuita, fácil y segura a los afiliados que no cuentan con una farmacia cerca", indicó el organismo.Hasta el momento, "PAMI realizó 601 operativos en centros de jubilados, geriátricos, centros comunitarios y hogares en el interior del país y el Gran Buenos Aires, con el fin de acercar la vacuna a aquellos afiliados que no puedan concurrir a una farmacia", agregó el comunicado de prensa.En este sentido, PAMI convocó a quienes aún no lo hicieron a que se acerquen al punto de vacunación más cercano.Se pueden efectuar consultas en www.pami.org.ar/vacunacion o llamando a la línea de consulta gratuita 0800-222-2233, en la que también se gestiona la aplicación domiciliaria para quienes no puedan trasladarse por imposibilidad física.Para aplicarse las dosis, los afiliados mayores de 65 años deben presentar el DNI y el carnet de afiliación a PAMI en los puntos de vacunación, mientras que los de 64 o menos tendrán que contar, además, con una prescripción médica."Es fundamental repetir la aplicación de la vacuna antigripal, ya que el virus cambia año tras año. En tanto la vacuna contra el neumococo debe aplicarse con un intervalo de un año para brindar mayor protección. Si el afiliado se aplicó la dosis en 2018, este año puede aplicarse la segunda", destacó PAMI.