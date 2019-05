Se instauró el Día Mundial de las Personas Afectadas por Chagas

La 72ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS instaurará el 14 de abril como Día Internacional de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas. Así se busca visibilizar la enfermedad y romper las barreras que aún hoy impiden el diagnóstico correcto. Desde Entre Ríos también se impulsó la iniciativa.



La resolución se conocerá este martes 28 de mayo, en el cierre de la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La propuesta es impulsada desde hace años por la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas (Findechagas), que nuclea a más de 20 organizaciones del mundo.



La Asociación Entre Ríos Unida Frente al Chagas es una de las entidades integrantes de Findechagas y una de las promotoras de la iniciativa que se convertirá en realidad este martes, cuando la OMS declare al 14 de abril como el Día Internacional de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas.



La fecha se propuso porque el 14 de abril de 1909 el médico sanitarista brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Chagas diagnosticó por primera vez la infección en una persona, la niña Berenice Soares. Para qué sirve "La declaración de un Día Mundial tiene como objetivo dar mayor visibilidad a la enfermedad y, de ese modo, llamar la atención de los gobiernos y los responsables de la salud, acerca de la necesidad de llevar adelante políticas efectivas y sostenidas en el tiempo, que permitan superar las barreras que encuentran las personas afectadas por esta enfermedad para obtener el correcto diagnóstico y tratamiento", expresó Patricia Riobó, presidenta de Entre Ríos Unida Frente al Chagas.



Además, en diálogo con esta Agencia, resaltó: "Cuando la OMS declara un Día Internacional, ese día los representantes de cada país tienen voz en la Asamblea general, y pueden presentar sus problemáticas respecto a ese tema en particular". Gestiones Tres ONGs de Argentina realizaron gestiones ante el Gobierno nacional para conseguir apoyo a la propuesta: Entre Ríos Unida Frente al Chagas; "De qué hablamos cuando hablamos de chagas", de La Plata; y la Asociación Buenos Aires Sur frente al chagas (Asoba sur).



Entre otras cosas, tramitaron el pedido de apoyo ante el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y se reunieron con la Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.



También impulsaron en el país la recolección de firmas a través de la plataforma Change.org. Transmisión vertical Según se informó desde Findechagas, en el mundo hay al menos 8 millones de personas que padecen chagas, principalmente en América Latina. Además se estima que la población en riesgo alcanza los 65 millones.



Las estadísticas estiman que menos del 10% de las personas que tienen la enfermedad son oportunamente diagnosticadas, y sólo un 1% recibe el tratamiento que necesita.



Estos datos se explican porque el chagas es una enfermedad desatendida a nivel mundial.



Riobó explicó que actualmente el problema más importante es la transmisión vertical: de la madre embarazada al bebé. "Los últimos estudios confirman que cuando se trata a una mujer en edad fértil, las posibilidades de que le traslade el parásito al hijo disminuyen de una forma impactante", explicó. Y apuntó que si bien "no necesariamente la mamá se cura", sí se podría lograr interrumpir la transmisión vertical.



Para ello es primordial el tratamiento temprano. "Cuando se detecta a una mujer embarazada que está infectada y no fue tratada, su bebé tiene que recibir tratamiento y ser controlado durante diez meses. Cuanto más se tarda en diagnosticar a un bebé positivo, hijo de una mamá positiva, más tarda el niño en negativizar los anticuerpos", precisó Riobó. Y remarcó que "cuanto más grande es el niño, tarda más en negativizar".



Por otro lado, cuestionó la decisión del Gobierno nacional actual de desarticular el Programa Nacional contra el chagas. "Cuando Nación no tiene una política activa de girar los reactivos de diagnóstico, de hacer el control de calidad y distribuir gratuitamente el medicamento, las provincias quedan a la deriva", lamentó. Datos En Entre Ríos se certificó la interrupción de la transmisión vectorial (es decir, a través de la vinchuca) hace años. "Ahora hay que trabajar sobre las poblaciones de mujeres en edad fértil y de niños de todas las edades, para erradicar la transmisión vertical", precisó Riobó.



Recordó también que existe una Ley provincial de Chagas, la Nº 9833, "pero nunca la pusieron en funcionamiento", lamentó.



Por último, resaltó que los entrerrianos que sospechen tener la enfermedad pueden hacerse el análisis en forma gratuita en el Laboratorio Provincial de Epidemiología, ubicado en calle Santa Fe 235, de Paraná.