Niñas cuyo hermanito murió por ingesta de cianuro recibirán el alta

La directora del hospital Materno Infantil San Roque, Carina Reh, dio detalles aacerca de cómo actuaron ante el caso de los tres hermanitos derivados desde Concepción del Uruguay, uno de los cuales falleció por ingesta de cianuro."Hicimos todo lo que estaba al alcance del sistema. El sábado estuvimos todos abocados a esta situación, pero en la madrugada del domingo la doctora que estaba en el servicio de Terapia Intensiva me informa que el chiquito, a pesar de todo lo realizado, había fallecido", expresó la profesional, al tiempo que dio cuenta del "gran pesar" que esto generó en el nosocomio. "Fue un operativo importante desde que se trasladó al nenito con sus hermanitas y lo que viene después con el resto de la familia", acotó."Esto requiere un tratamiento inmediato, pero para usar el antídoto hay que confirmar que realmente la intoxicación es por esto. El preparado, aparentemente, tenía muchos años en la casa", comentó.Reh enfatizó que "ay que trabajar mucho con la familia. El equipo de salud mental del hospital estuvo trabajando con ellos. Hay que coordinar acciones con su hospital de referencia para ver cómo hacemos el seguimiento en la externación".La médica precisó que habían ingerido el tóxico "el fallecido y la hermanita de cuatro años, que también estuvo en Terapia Intensiva, recibió el tratamiento y ayer se pasó a la Sala 2 donde estaba la hermanita de seis años, que no tenía pruebas de laboratorio ni clínicas de que hubiera consumido la sustancia".Además, confirmó que "la nena que pasó a la sala no tiene signos de secuelas. Y hoy una estaba saltando en la cama y la otra lloraba porque se quiere ir a la casa. Se les restituyó la dieta y están en condiciones de recibir el alta desde el punto de vista clínico, valoraremos la parte psicológica y social".Finalmente, Reh hizo hincapié en el cuidado de los niños frente a cualquier producto, desde venenos hasta elementos de limpieza. "La lavandina es lo más frecuente, también el detergente o medicamentos", completó.