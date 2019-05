Día de María Auxiliadora: La oración para rezarle y las actividades en Paraná

Como cada 24 de mayo, se celebra hoy la tradicional fiesta de María Auxiliadora, patrona de la Congregación Salesiana y del Agro argentino.



Para este viernes, en Paraná están programadas desde las 16, una serie de actividades que incluyen la tradicional procesión, la Santa Misa en el polifuncional del Colegio Don Bosco y un festival musical.



El lugar elegido para la concentración es el Centro Paraná de ExAlumnos de Don Bosco, a partir de las 16 horas, en donde se ofrecerá una chocolatada para luego marchar en procesión hacia el Polifuncional de la institución educativa, donde desde las 18, el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puiggari, dará comienzo a la celebración de la Santa Misa.



A su término, habrá un recital de música en homenaje a María Auxiliadora.



La invitación está hecha para todos los integrantes que componen la gran familia salesiana y hacia toda la ciudadanía de la capital provincial. Oración a Maria Auxiliadora para resolver problemas difíciles Santísima Virgen, Madrede Dios,

usted que sabe de las penas que tanto me afligen,

Auxiliadora madre del amor,

dame alivio en la adversidad,

que se aleje los enemigos,

deje sin efecto sus malas intenciones,

ampárame de todo lo malo.



Ayúdame e interceda ante Dios,

enséñame a ser bueno y dulce

que cambie mi forma de ser,

que mi vida se transforme,

recíbame como fiel hijo tuyo.



Oh, PurísimadulceybellaMaría,

usted es nuestro consuelo,

me protege en todo momento,

me aleja el dolor y la pena,

favorézcame del peligro.



SantaMadredeDios, Reina de los cielos,

te suplico, escucha mis ruegos y suplicas.

Tenga misericordia del afligido, dame consuelo,

dale paz a mi alma que me causa sufrimiento,

alivie mis penas que me atormentan.



Oh Madre misericordiosa,

ayúdame en este momento,

derrama sobre mí tu amor infinito,

que resuelvan mis problemas y necesidades,

y que me encuentre con gente honesta

que me ayuden de verdad.



MariaAuxiliadora, Virgenhermosa,

ayúdame por favor,

ponga en mi camino una buena oportunidad,

no permita que vuelva a cometer los mismos errores

y acompáñame, ábreme los caminos de la prosperidad.



Amén. Historia de devoción El primero que llamó a la Virgen María con el título de "Auxiliadora" fue San Juan Crisóstomo, en Constantinopla en al año 345, el dice: " Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios".



San Sabas en el año 532 narra que en oriente había una imagen de la Virgen que era llamada "Auxiliadora de los enfermos", porque junto a ella se obraban muchas curaciones.



San Juan Damasceno en el año 749 fue el primero en propagar la jaculatoria: "María Auxiliadora , rogad por nosotros". Y repite: la virgen es "auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la salvación".



En Ucrania, Rusia, se celebra la fiesta de María Auxiliadora el 1 de octubre desde el año 1030, en ese año libró a la ciudad de la invasión de una terrible tribu de bárbaros paganos.



En el año 1572, el Papa San Pió quinto ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanias la advocación " María Auxiliadora, rogad, por nosotros", porque en ese año Nuestra Señora libró prodigiosamente en la batalla de lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército mahometano de 282 barcos y 88.000 soldados.



En el año 1600 los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título de auxiliadora si los libraba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora de los cristianos.



En 1683 los católicos al obtener inmensa victoria en Viena contra los enemigos de la religión, fundaron la asociación de María Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 paises.



En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el pontífice quedó libre, y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado el 24 de mayo como día de María Auxiliadora.



En 1860 la Santísima Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de "Auxiliadora", y le señala el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo.



Empezó la obra del templo con sus tres monedas de veinte centavos cada una, pero fueron tantos y tan grande los milagros que María Auxiliadora empezó a obtener a favor de sus devotos, que en sólo cuatro años estuvo terminada la Gran Basílica. El Santo solía decir: " Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen", desde aquel Santuario comienza a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos.



El nombre de Auxiliadora se le daba ya en el año 1030 a la Virgen María, en Ucrania (Rusia), por haber liberado aquella región de la invasión de las tribus paganas. Desde entonces en Ucrania se celebra cada año la fiesta de María Auxiliadora el 1ro de octubre.



Se tiene constancia de que hacia el año 1558 ya figuraba en las letanías que se acostumbraban recitar en el santuario de Loreto Italia.



Esta advocación se hizo fuerte ante la invasión de los turcos en 1571 donde San Pío V la invocó como María Auxiliadota de los Cristianos o con los Príncipes Católicos de Alemania fieles al catolicismo frente a las tesis protestantes o frente a las invasiones turcas sobre Viena en el siglo XVII o, incluso, como mano protectora frente a los caprichos de Napoleón Bonaparte que llevo al Papa Pío VII al destierro, y a su liberación, quiso en 1814 instituir en el 24 de mayo su fiesta litúrgica.



Pero sin duda fue San Juan Bosco, el santo de María Auxiliadora, con el que esta advocación mariana encontró el mejor paladín y trampolín para el desarrollo y popularidad, "No he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado"... "Cada ladrillo de esta iglesia - se refería a la gran Basílica que en su obsequio empezó el 1863 - es una gracia de la Virgen María"...



Pero será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana definitiva: Auxiliadora. "La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana".



Desde esa fecha el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra como "central y sintetizador". La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos, y su experiencia eclesial le hacer percibir a María como "Auxiliadora del Pueblo de Dios".



En 1863 Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Todo su capital era de cuarenta céntimos, y esa fue la primera paga que hizo al constructor. Cinco años más tarde, el 9 de junio de 1868, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco primero y luego al mundo entero fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa, para irradiar desde allí su patrocinio. Don Bosco llegará a decir: "No existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia".



Hoy, salesianos y salesianas, fieles al espíritu de sus fundadores y a través de las diversas obras que llevan entre manos siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos el auxilio que viene de Santa María.