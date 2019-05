Una mujer prestará su vientre para gestar al bebé de su hermano

Foto 1/2 Foto 2/2 Los 4 hermanos Mondragón. Romina al lado de Julián (de lentes), su hermano mayor Crédito: Infobae

La Justicia de Tanti, Córdoba, dio el visto bueno para que una mujer pueda prestar su vientre para que su hermano mayor pueda ser padre. La emocionante historia fue relatada por los protagonistas y la mujer expresó que tomó la decisión porque su familiar "es todo" para ella.



Julián Mondragón, de 45 años, contó que con su pareja, de la misma edad, no podían tener un bebé porque su concubina tuvo cáncer de mama en 2003. "En esa época no se priorizaba la preservación de los óvulos sino de la vida", agregó.



El hombre comentó que con su pareja pensaron en adoptar y luego desistieron; también en la subrogación de vientre, pero el costo era muy elevado.



"Mi hermana tiene 31 años y 4 hijos. Vio la noticia que en Mendoza una pareja homosexual tuvo un hijo porque una amiga les prestó el vientre. Yo estaba acá (con su pareja), veíamos la noticia por tele cuando ella llamó. Se ve que lo venía masticando y la noticia le hizo un clic. Yo le pregunté si lo había hablado con mi cuñado y me dijo que ya estaba todo pensado", explicó Julián.



El hombre indicó que su hermana "está convencida" de la decisión tomada y ya autorizada por la justicia cordobesa. "El óvulo no va a ser de ella (de su pareja), no hay manera. Se hace una donación del banco de óvulos. Acá en Córdoba hay varios centros que se especializan en el tema. Vamos a ir al que nos cubra la obra social", añadió.



Consultado sobre la preferencia del sexo del bebé, respondió: "Que venga cualquiera, pero que venga con salud".



Por su parte, Romina Mondragón, expresó: "Se lo comenté a mi marido. Como hablo rápido y no me expreso bien él pensó que iba a ser un hijo nuestro que íbamos a dar", contó. "Él sabe que es todo para mí", dijo en referencia a Julián, su hermano mayor. (Rosario 3)