"No hay que cerrar escuelas por casos de gripe", dijeron desde Epidemiología

Sociedad Se confirmaron dos casos de gripe A en el país

Tras detectarse un caso de gripe A en la provincia de Santa Fe, el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, manifestó en declaraciones aque "estamos en la época del año en que empieza la circulación no sólo de influenza, sino de todos los virus respiratorios. Hay que tener en cuenta los grupos de riesgo. No es tanta la importancia se es gripe A o B, porque los virus se están comportando de manera similar en cuanto a los clínico"."Lo más importante es el lavado de manos y cuando uno está enfermo, no concurrir al trabajo o a la escuela para evitar la transmisión", recomendó el funcionario, quien ratificó que "las vacunas se están distribuyendo en toda la provincia".Asimismo, aclaró que "no se hace un seguimiento constante de todos los casos de gripe, puesto que son muy comunes, sino solamente de aquellos que requieren internación".Además, puso de relieve que "la gripe A no va a requerir un tratamiento distinto a una de tipo B. Quedó mucho la impronta de la pandemia de 2009, pero hoy la situación es diferente".Finalmente, enfatizó que "la gripe no requiere cerrar establecimientos educativos. La higiene es fundamental y que aquellos que presentan síntomas no concurran a clases".