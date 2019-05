Se confirmaron dos casos de gripe A en el país

El director de Epidemiología de Santa Fe, Julio Befani, confirmó el primer caso de gripe A en la provincia y está situado en Rosario. Se trata de un hombre adulto joven que se encuentra de la población de riesgo, ya que es un paciente cardiaco, pero no se había vacunado.



Está internado en un hospital público y condición es estable.



El funcionario del área de salud precisó que la persona afectada por la enfermedad "no estaba vacunada. Por eso estamos tratando de que las personas que tengan factores de riesgo, que tenga indicación de la vacuna, lo haga. Esto es muy importante y todavía estamos a tiempo ya que el virus recién comenzó a circular".



En cuanto a la situación de riesgo que presentaba la persona afectada de gripe A, Befani manifestó que presenta un problema cardíaco "para lo cual está indicada la vacunación. Está estable, delicado e internado en el Hospital. Es el primer caso que se ha confirmado por laboratorio en la provincia de Santa Fe. En el país hay varios casos en distintas provincias".



Al ser consultado sobre la cantidad de personas que pertenecen a la población de riesgo que se han inoculado, el director de Epidemiología remarcó: "Todavía estamos por debajo de lo que pretendemos. Queremos que la gente se vacune más. Queremos llegar a un 80 por ciento de las personas. Hay que tener en cuenta que no hace mucho se empezó con esta campaña. Estamos en porcentajes aceptables, pero tenemos seguir insistiendo". El caso en Buenos Aires Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó el primer caso del año de gripe A en el Municipio de Berisso. El chico de 7 años se encuentra en la sala de internación del Hospital de Niños de La Plata y evoluciona favorablemente. "Hoy la gripe A es de circulación corriente, ya no es como años atrás, es frecuente que aparezcan casos y que no revistan gravedad", aseguró un vocero de la cartera sanitaria provincial a Télam.



El chico había sido internado días atrás porque tiene una patología de base que le provoca convulsiones. Fue dado de alta, pero como tenía fiebre le hicieron una muestra de gripe A que dio positivo. Según indica el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el paciente registra "una enfermedad respiratoria que se presenta en forma aguda y es producida por el virus de la influenza".



Hay varios virus de la Influenza A y B. El nuevo virus de influenza es un virus recientemente detectado denominado virus de la Influenza A H1N1.



Normalmente esta enfermedad se presenta en las temporadas de otoño e invierno y los grupos de mayor riesgo son los adultos mayores de 65 años, pacientes con patología crónica de base e inmunosuprimidos, es decir, personas que sus cuerpos no pueden producir una respuesta inmunitaria adecuada. Para tener en cuenta: ¿Cómo se transmite la Gripe A?

Las posibles vías de contagio pueden ser a través de pequeñas gotas que elimina el enfermo al toser, estornudar, hablar, besar o al compartir utensilios y alimentos.



¿Cómo se previene la Gripe A?

Limpiar las superficies que tocan los enfermos con agua y detergente o jabón, o alcohol al 70%.

Vacunación en aquellas personas que pertenecen a grupos definidos por las actuales normas de inmunización para prevenir gripe Siempre lave sus manos después de toser o estornudar.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o higienícelas con alcohol gel.

No compartir alimentos, vasos y cubiertos.



¿Quiénes deben vacunarse?

La vacuna contra la gripe debe aplicarse todos los años. Y los grupos que deben hacerlo son: personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, niños de entre 6 y 24 meses de edad, personas de entre 2 y 64 años inclusive con factores de riesgo ( como enfermedades cardiacas, respiratorias o renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad) y los adultos mayores de 65 años. Las defensas que produce la vacuna se generan entre los 10 y 15 días posteriores a la aplicación.



¿Qué hacer ante la presencia de estos síntomas?

En primer lugar, es importante no automedicarse e ir de inmediato al médico. En segundo lugar es necesario no estar en contacto con otras personas y evitar ir al trabajo, la escuela o lugares cerrados.