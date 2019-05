Maderera niega nuevos despidos pero aclara que cesantías "son irreversibles"

El director de Ventas de Egger Argentina, Luciano Tiburzi, insistió en que los despidos de Concordia obedecen a una "situación negativa del mercado", con importantes "pérdidas de ventas".



En declaraciones radiales, el referente de la firma, ex Masisa, lamentó las cesantías pero dijo que "fue la última alternativa que quisimos tomar", analizando una línea de producción "donde hemos revisado diversas acciones para mitigar y compensar la caída de demanda".



En ese orden, expresó que "hemos cumplido todos los pasos que la ley establece para este tipo de situaciones", donde "ayer (lunes) hicimos los depósitos en cada una de las cuentas" de los damnificados.



Tiburzi explicó que en el área afectada por el contexto de crisis, la de molduras, "trabajan unas 120 personas, aproximadamente". De ese universo, "tomamos la decisión de despedir a 10 y tenemos el miércoles una reunión, en la delegación de Trabajo, donde vamos a acudir con toda la información que nos sea requerida", detalló.



Además, contó que casi la totalidad de la producción y venta de ese producto se exporta, ya que "es específico en la construcción en seco, que se usa en Estados Unidos", no siendo algo que se implemente "en Argentina ni en la región latinoamericana".



"Desde julio del año pasado, todo cayó fuertemente", contó el integrante de la multinacional. Subrayando que hubo meses "donde se usó menos de un tercio de nuestra capacidad en esa línea".



Gremios y despidos

Por último, Tiburzi negó que la decisión haya respondido a cuestiones gremiales. Mencionando que el "encuadre gremial es un tema entre los trabajadores y el sindicato".



El ejecutivo mencionó que "hemos trabajado con el sindicato maderero porque pertenecemos como empresa que somos, a ese gremio".



Para el referente de Egger "la decisión de los despidos es lamentable e irreversible", agregando que "hemos estado en contacto con las 500 personas que trabajan en nuestra planta para darles tranquilidad a ellas y sus familias, de que no existen pasos futuros de desvinculación". (Diario Río Uruguay)