Madre de joven que vincularon con "fiesta de disfraces sexual" dio su versión

La invitación se publicó durante el fin de semana en las redes sociales y llamó la atención. Decía que convocaban a chicas a participar de una fiesta que se llevaría a cabo en una casaquinta de Villa Zorraquín, en Concordia. El valor de la entrada era de 1.000 pesos."Van chicas de todas partes, y yo también, a tener sexo libre en una casa quinta", incitaba una joven en Facebook, según se podía ver en el posteo."El nombre de ese posteo coincide con el de mi hija y lo más grave es que los piratas usaron su foto de perfil. No conocemos ese lugar, no tenemos nada que ver y queremos que esto se aclare y que se busquen a los responsables. No sabemos quién o quiénes están detrás de todo esto", dijo Griselda al diario