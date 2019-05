"Retroceder en el fallo sería desoír lo que se aprobó con la ley Micaela"

Una de las voceras del colectivo feminista de Paraná, Nadia Ahumada

La Cámara de Casación Penal de Paraná revisará este martes las condenas contra Sebastián Wagner y Néstor Pavón, por el brutal crimen deA un año y medio del día en que el Tribunal de Juicios de Gualeguay dictó la sentencia, la Cámara de Casación, compuesta por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, revisará las condenas contra Sebastián Wagner y Néstor Pavón.Cabe recordar que Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por abusar sexualmente y asesinar a la joven oriunda de Concepción del Uruguay y Néstor Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento.En esta instancia, las partes deberán exponer sus argumentos y pretensiones. La fiscalía buscará que Pavón sea condenado a cadena perpetua; la defensa de Pavón irá por su absolución, mientras que los abogados de Wagner buscarán reducir la pena., se refirió, en diálogo con, a la audiencia de este martes: "Sería un gran retroceso que la justicia vuelva a pararse dentro de su mirada patriarcal, y no tenga en cuenta el feminicidio de Micaela García. Para nosotros, como militantes feministas, y para la sociedad entrerriana en general, sería un gran retroceso. Ya hemos pasado la vergonzante decisión del poder judicial cuando no se tomó en cuenta lo planteado en relación al juez Rossi, se estaba pidiendo y denunciando que la justicia pueda tener una mirada de género. Eso fue desoído por el Poder Judicial, y si avanza lo de mañana, sería un nuevo golpe", afirmó.Para Ahumada, "el caso de Micaela García fue muy movilizador, de mucho dolor y desde ese lugar, se generaron otras cosas, que no solamente tienen que ver con las penas de Pavón y de Wagner. A eso es importante resaltarlo"."La fundación Micaela García, con su papá a la cabeza, fue la protagonista de que hoy contemos con una ley que plantea la capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios y funcionarias del Estado nacional. Retroceder en el fallo sería desoír lo que se aprobó con la ley Micaela García. Desde el movimiento, desde las diferentes organizaciones acompañamos en su momento la búsqueda de Micaela, acompañamos el juicio al juez Rossi y difundimos también lo que significa la Ley Micaela. Estamos pidiendo que no se reduzcan las penas ni a Pavón, ni a Wagner; sería un mensaje terrible para la sociedad", resaltó.