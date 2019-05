Familias evacuadas en Itatí y riesgo de derrumbe de puentes tras caer 200 mm

Zonas afectadas

Seguiría lloviendo

Luego de casi una semana de buen tiempo y temperaturas agradables, las precipitaciones volvieron al territorio correntino. Y si bien no se registraron inconvenientes en gran parte del interior provincial,El intendente, Germán Fernández, detalló que por el avance del agua fueron cortadas varias calles, dos tramos de la avenida Gamarra, una cuadra de la 9 de Julio y parte de la avenida Belgrano, hacia el barrio Mangaruá. Precisamente,Mientras que de las poblaciones emplazadas. Estas fueron ubicadas en la capilla San Blas y recibían asistencia por parte del Municipio. En este contexto, el intendente Fernández declaró aque "la situación es muy complicada y desesperante.. Eso nos habilita a pedir maquinaria pesada a la Provincia y comenzar con el cuneteo alrededor de la ciudad".

Puentes

Asistencia

Campaña solidaria

. Aunque "no podemos cerrar el paso porque es el único camino al paraje y los vecinos no quieren abandonar sus casas, así que lo que hacemos es controlar para que no ocurra ningún accidente", aclaró el Intendente.En este contexto, el fin de semana llegó asistencia del Ministerio de Desarrollo Social para las familias de los parajes Guayú, San Benito y Palmira. Que son los sectores rurales más afectados por las inundaciones en el departamento de Itatí.En tanto, desde hace una semana está cortado un camino vecinal que va hacia el paraje San Benito, por la cantidad de agua acumu­lada en los campos, que tiene un escurrimiento lento. Los pequeños agricultores familiares siguen sumando pérdidas en sus chacras.Para ayudar a los damnificados en Itatí se inició una campaña para juntar elementos de primera necesidad. Por ello, se está recibiendo todo tipo de donaciones en Itatí, en el local de ferias francas, ubicado frente a la terminal, en la calle principal, Desiderio Sosa.También se reciben en Corrientes, en la AER Corrientes del Inta, en la Ruta 5, kilómetro 2,5.