Acampa frente al hospital donde su mujer está internada: No tiene dónde quedarse

Una familia lleva varios días acampando en el acceso de Guardia del Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay. Tienen una familiar enferma que padece un tumor fibroso solitario y hace varios días está internada.



Pedro Ríos, oriundo de la ciudad de Concordia, comentó que "hace tres meses llegamos con mi mujer al búnker de Alcec, el médico la derivó al hospital Urquiza para su mejor atención".



Una vez en el centro asistencial, la mujer contrajo un virus intrahospitalario, arritmia cardíaca, se le reventó un divertículo, y perdió masa muscular.



"Nos explicó que recién hoy llegó la medida del corsé para llevarla a Concordia", explicó. Sin embargo, los médicos sostienen que por la condición de salud de su mujer, aún no puede ser trasladada, indicó La Pirámide.



El hombre no tiene trabajo, vive de la jubilación mínima de su mujer, y al no poder costear un hotel decidió instalar una carpa. Además, guarda todas sus pertenencias en un auto rojo que está estacionado frente al hospital.



Por último, Ríos pidió la colaboración de la población para que puedan acercar cualquier tipo de ayuda, puede ser comida o alguna solución habitacional, mientras dure el tratamiento de su mujer.