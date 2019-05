"El 15% de los chicos no va clases porque no tiene zapatillas", dice cooperadora

Por las donaciones de calzado infantil

Fue una semana difícil, conocimos que hay 10.000 concordienses que no pueden pagar la luz, que hay 50 cortes por día del suministro eléctrico, estuvimos con 400 mujeres que tratan de canjear ropas por alimentos en el trueque y cerramos la semana con los 10 despidos de la ex Masisa.Andrea Coronel es la presidenta de la cooperadora de la Escuela N° 51 Felipe Gardel de la ciudad de Concordia, nos cuenta que a la comunidad educativa los moviliza realizar una campaña solidaria ante la triste situación de ver a los niños descalzos."Lamentablemente, en estos tiempos se ven las falencias y la necesidad que tienen las familias, hay chicos que no concurren a la escuela porque no tienen zapatillas, antes esto no se veía y ahora la escuela se hace cargo de saber por qué los chicos no concurren a clases y", relató.La asociación cooperadora tomó la iniciativa y junto a otras escuelas están organizando una campaña solidaria que consiste en juntar zapatillas para que ningún chico más falte a la escuela, nos dice Andrea.El fenómeno comenzó a principios de año y fueron varios los padres que no pudieron comprarle a sus hijos la indumentaria escolar, ", otros no pueden pagar el colectivo todos los días, la mayoría son zafreros, trabajadores de la fruta, de la madera, de los aserraderos que no tienen trabajo porque estas actividades están paradas y no los convocan y, además, son trabajos temporarios, la Asignación Universal no les alcanza para nada, por eso entre las maestras y la cooperadora nos juntamos para conseguir calzado y ropa porque dicen que el invierno va a ser muy duro", detalló.. "Juntamos para los nenes del jardín de infantes y para los más grandes, nosotros queremos que lleguen a la dirección de la escuela y si hay que ir a buscarlos nosotros nos encargaremos de retirar, no es solamente el calzado, también vemos que a los chicos les falta comida, el único alimento que reciben es el comedor de la escuela y", explicó .Es doloroso admitirlo, para los papás es vergonzoso que un nene vaya descalzo a la escuela y por eso no los mandan, "la dirección de la escuela ha hecho un gran trabajo acercándose a los padres y preguntándoles por qué no mandan a sus hijos a clases y ellos empiezan a contar sus historias, la dignidad está al límite para ellos,", dijo aJunto con otros actores sociales de la comunidad educativa de la escuela Felipe Gardell, comenzaron a reunirse para encontrar soluciones a problemas acuciantes como la alimentación de los niños, "tenemos que buscar soluciones con personas de la comunidad que están preocupadas y por eso estamos tratando de ver cómo encaminamos esto, estamos hablando de que hay chicos que no comen", afirmó.Andrea Coronel pidió enviarlas a Moulins 950, la dirección de la escuela, o. Fuente: (ElSol).-