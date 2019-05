Inédita convocatoria para hallarles familia a cuatro hermanos

Juntos



"Que ellos sean los que adopten"



En el primer caso, la particularidad es que se intentaráSanta Fe supera la media nacional en adopción de chicos de más de 7 años.La solicitud a la comunidad se hizo pública ayer desde el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe.Por primera vez, esta inscripción para familias adoptantes se hará a través del Poder Judicial y tomando la estructura del Registro de Adoptantes (Ruaga). Ya se habían explorado posibles interesados a través de tres búsquedas anteriores, pero ahora se abre una nueva chance para que las personas que deseen, vuelvan a anotarse para adoptar., señalaron los funcionarios. Escola también admitió que, "si esto no surge positivamente, habrá que separarlos, quizás en grupos de a dos, y ver cómo revincularlos"., junto a otros chicos que aguardan ser adoptados. Todos están escolarizados pero, como el resto, sueñan con tener una familia para siempre.A su turno, el juez de San Lorenzo, recordó que ellos "manifestaron siempre el deseo de estar juntos y no quieren separarse", pero admitió que "si esto no surge positivamente, habrá que separarlos quizás en grupos de a dos y ver cómo revincularlos", una última opción en caso de que no se produzca la adopción de todos ellos.Para reforzar el objetivo de encontrarles un mismo hogar, el magistrado subrayó: "Han vivido situaciones muy desagradables durante su corta vida y el hecho de que vean que hay otros chicos que son adoptados les genera un estigma extra; por eso es necesario que se termine con esa situación. Ellos están en condiciones de incorporarse perfectamente a cualquier hogar que les permita desarrollarse".El quinto inscripto es un adolescente de 16 años que tiene una disminución mental, pero no le impide en absoluto estar atento a las convocatorias y "pregunta por qué no lo quieren adoptar", contó Figueroa Escauriza.Los interesados tendrán también apoyo y acompañamiento del Estado. El Centro de Asistencia Judicial ya acumuló varios casos de representación legal de los adoptantes, incluso en materia económica para completar los trámites obligatorios. "Por eso no es un factor limitante y los apoyamos en todo este proceso, como en el caso de la adopción de tres hermanitas que fueron a Córdoba ", remarcó Figueroa Escauriza.De la primera convocatoria pública a nivel nacional, ya se concretó la sentencia de adopción plena de una nena de 16 años, que vive en Funes y se convirtió en la primera en el país a través de este mecanismo de búsqueda."Gracias a la concientización de la sociedad, se empezó a adoptar adolescentes, pero todo el tiempo llegan casos", reveló el funcionario para adelantar que el lunes se incorporará otro adolescente de 14 años a la convocatoria nacional.El juez de familia de San Lorenzo Marcelo Escola reflexionó ante La Capital en relación al ideario popular que existe en torno a la adopción. "Se piensa que la adopción partió de un acto de amor de una persona, pero es al revés. Se busca dar una familia a un niño vulnerable. Lo que tenemos que lograr en la vinculación es que este niño adopte a quienes quieren adoptarlo, que sea recíproco", subrayó. En esta línea, Escola consideró necesario entender que "los adoptantes aprenden del adoptado, que es una transmisión permanente. Y se puede compartir una experiencia de vida brindando contención emocional a personas que lo necesitan". Así, advirtió que muchas vinculaciones no prosperan "porque los adultos tienen preconceptos que quieren volcar al niño".Fuente: La Capital.