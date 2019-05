Vocación: La maestra que le hace frente al barro en su "motito" para dar clases

A dedo, sobre ripio y en moto

Peripecias para llegar

La moto en lo de la vecina

Ayuda de los vecinos

Trepar la alcantarilla

A cambio de una sonrisa

Historias de vocación, trabajo y sacrificio se repiten cada día en diferentes rincones de la provincia. Muchas de ellas, las protagonizan docentes que dictan clases en parajes rurales y establecimientos educativos "de tierra adentro".. En diálogo con. Es decir, que desde su casa a la escuela,Esta semana, publicó en las redes sociales,, los caminos quedaron destrozados y a pesar de ello, la maestra intenta llegar, como sea, para dar clases a la querida escuelita de Lucas Sud.. La Escuela N°19 "Mariano Moreno" cumple 100 años y "estamos preparando el festejo.personal único del establecimiento escolar y quien hace 23 años que se desempeña en la docencia."Los días de lluvia, cuando no se puede llegar, no dictamos clases, pero después recuperamos lo que teníamos que dar", afirmó a Elonce y agregó que "cuando llovió pero hay sol y el camino está como para entrar en la moto, yo voy si o si.", remarcó Virginia."El año pasado que fue muy lluvioso, el agua se llevó hasta las alcantarillas. Había dos tramos del camino que no tenía alcantarillas, así que dejé la moto, y crucé a pie para llegar caminando a la escuela. El camino se pone muy complicado con las lluvias", relató Virginia a"Soy re testadura y me mando igual, por ahí, no mido por ahí las consecuencias y me he dado cada golpe en la moto", sostuvo entre risas,"Trato de llegar como se pueda, hago lo posible por llegar y aprovechar al máximo los días que no llueve. Esta semana, fue de mucho sol, pero el camino no da porque quedó intransitable; pero igual fui.", describió Virginia Questa a Elonce."Saber que los chicos te están esperando en la puerta de la escuela, es el regalo más lindo de la docencia. Escuchan el ruido de la moto y abren la puerta para que entre y