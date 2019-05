NoDaCompartir: la campaña contra el ciberbullying

En el marco del Día Mundial de Internet, Unicef y el Inadi lanzaron este viernes un spot protagonizado por jóvenes actores en redes sociales que forma parte de la campaña #NoDaCompartir, en el que se promueve la importancia de prevenir situaciones de discriminación on line para lograr lugares "sanos y respetuosos".En el spot difundido en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de Unicef y del Inadi, los actores simulan una situación de ciberbullying al compartir el video de un joven con comentarios agresivos que se multiplican al instante en internet."Ojota, que desastre que sos, no podes ser tan malo", se escucha en el video que le llega a un joven en su celular sobre un chico que juega al fútbol. La chica que está con él, le pide que se lo comparta y así, el video se reenvía a miles y se viraliza.Luego, detrás de ellos se ve al joven, víctima de ciberbullying, al que otros le preguntan si él es "Ojota", y tras admitirlo, el chico confiesa que hace días que no sale a la calle "por ese video y sus burlas".Entonces, los chicos que compartieron las burlas logran volver atrás en el tiempo e intervienen con un mensaje al primero que publicó el video: "No da compartir eso"."El ciberbullying también duele en la vida real", es el slogan con el que termina el spot que invita a reflexionar sobre los efectos que tiene en la vida de los chicos y chicas que son víctimas.

El video es protagonizado por Peter Lanzani, Franco Masini, Kevsho, Lucas Spadafora y Sofía Morandi.El disparador de la campaña fue un taller del Inadi en el que los chicos expresaron que muchas veces, si pudieran volver el tiempo atrás, hay cosas que no compartirían, informó el organismo en un comunicado.En marzo de este año la campaña #NoDaCompartir estuvo presente en el Festival LollaPalooza, donde cientos de chicos y chicas que pasaron por el stand dejaron mensajes con situaciones que no pueden compartirse en redes sociales e internet. Todos esos mensajes, junto con los que generaron en el taller, formaron parte de esta edición de la campaña.Desde 2016, Unicef e Inadi trabajan juntos en #NoDaCompartir para impulsar a los adolescentes a respetarse y desalentar la difusión de cualquier tipo de discriminación.