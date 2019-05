Llevaba 11 niños a escuelas de Concordia, se quedó sin frenos y volcó en Ruta 14

La Renault Traffic modelo 1993 circulaba este jueves por la tarde por la Autovía 14, trasladando a 11 chicos de una escuela. Gracias a la experiencia del chofer no hubo una tragedia. Algunos vecinos sostienen que el vehículo no está en condiciones técnicas para circular."El chofer, un hombre experimentado que gracias a esa maniobra, hoy los chicos están bien, solo con golpes, pero que día a día arriesgan su vida por el estado irregular y deplorable de los vehículos del municipio, en el cual los chicos viajan en bancos de madera, sin ninguna medida de seguridad, y circulaban sin frenos", consignó el sitio Records FM.El propio conductor de esa camioneta que depende del municipio de Estancia Grande, ya había anunciado a las autoridades municipales, que la camioneta estaba sin frenos, no tomándolo en cuenta y haciéndolo trabajar igual de esa manera, trasladando chicos a las escuelas de Concordia.Además, el mismo día del accidente, más precisamente por la mañana, el chofer dado nuevamente el aviso de la falta de frenos.Sin embargo, en la tarde del jueves, cuando transitaba por la autovía de la Ruta Nacional 14 y con 11 chicos en la camioneta, tuvo que maniobrar arriesgadamente tirándose a la banquina, cayendo en un zanjón y produciendo un vuelco, para no colisionar con un camión, justamente por la falta de frenos."Son varios los vecinos de esa localidad, que se comunicaron para manifestar su preocupación por la situación. Algunos sostienen que el vehículo no está habilitado para el traslado de personas", señala La Región Digital.