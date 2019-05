Tuvo problemas con la caja automática y se metió en un bar

Un auto se incrustó en la vidriera de una panadería y confitería de Funes, Santa Fe, causando estupor entre los empleados que a esa hora estaban en el local. Por un error de la mujer al volante, el vehículo se metió en el interior del negocio astillando los cristales.El incidente se registró el pasado miércoles, alrededor de las 15.30, en la cafetería Las Vegas, en avenida Fuerza Aérea y Elorza. Por el horario, en el comercio no había clientes, lo que evitó que se registraran heridos. No obstante, el impacto fue espectacular.Una empleada que estaba barriendo el piso fue embestida por el coche y cayó sentada sobre una silla. No sufrió heridas de consideración. La conductora se habría equivocado al poner la marcha. El auto es un Kia último modelo con caja automática y no conocía bien su funcionamiento, trascendió.