Brutal golpiza a joven de 19 años "por ser gay": Denunció a un compañero

Un joven denunció que "por ser gay" le dieron una brutal golpiza. El hecho ocurrió alrededor de las 22, de este miércoles, en inmediaciones del predio de la Cancha Dieguito, de Echagüe y Eulogio González, en la ciudad de Federal. La víctima, y el victimario, son estudiantes de la ESJA Nº 3 La Cautiva, indicó 7Páginas.

El joven agredido a golpes de puño y patadas, fue atendido en el Hospital Urquiza, y radicó una denuncia policial por el suceso.



Franco radicó una denuncia en sede policial contra Nahuel, de 21 años de edad, con quien asiste a clases en la ESJA Nº La Cautiva; lo que fue comunicado al Ministerio Fiscal, quien deberá resolver al respecto de la causa por agresión.

Además, Franco, de 19 años, contó lo sucedido a través de su cuenta de Facebook. El crudo relato del agredido:



"Que sociedad de mierda Federal por eso nunca crece. Donde los homofóbicos le tienen miedo que su c..... los traicione por eso le tienen tanta bronca a los chicos gay. Anoche a la salida de la escuela dos chicos uno que va al mismo curso que yo; sin decirme el motivo comenzó a pegarme diciéndome palabras como puto de mierda te voy a matar puto de mierda te odio y pegándome sin lastima me agarro a piñas y patadas en el piso fracturándome la nariz y dejándome inflamado los dos ojos y boca lastimada.

Pero bueno ahora yo digo pobres chicos porque ellos son tan homofóbicos que no se dan cuenta que ellos tienen dudas de que lo sean pero bueno pobres de ellos porque yo en un par de días mis golpes se irán pero ellos llevaran un peso gigante en su cabeza y en sus corazones que no los deja ser felices que dios los perdone. Franco gallo".