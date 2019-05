La historia de Tito, el nene de 5 años que tramita el DNI con cambio de género

Sociedad Un nene de 5 años inició el trámite del DNI para oficializar su cambio de género

"Princesa no, caballero", esa era la respuesta que Tito le daba a su madre cuando ella le pedía algo con ese apodo cariñoso. Al año y medio, A. lloraba cuando le ponían un vestido, no le gustaban sus juguetes "de nena" y tampoco cuando otros señalaban que era igual a su hermana mayor, Isabella. Él era feliz cuando vestía la ropa de su primo, con esa indumentaria sí que posaba para las fotos y sonreía.Alrededor de los dos años, Tito empezó a hablar en masculino. Cuando jugaba con su hermana quería el rol de varón. Un día hablaban de lo que serían al crecer y Tito no lo dudó: "Cuando sea nene...".

Para sus compañeros, él ya era un varón, dijo la madre de Tito

Al ver que lo de Tito no era una etapa, sus padres buscaron ayuda profesional. Les costó encontrar a alguien que se dedicara a niños y sea especialista en cuestiones de género. El profesional, que al principio solo atendía a adultos, aceptó ocuparse del caso y los confirmó aquello que ya sabían: nunca tuvieron una nena, sino un nene trans.Las muestras de su identidad siguieron: a finales de salita de tres, pidió ser bombero y actuar con sus amigos y no con las nenas. En verano, se negó a usar bikini y quería cortarse el pelo corto.En el ámbito escolar, las cosas no fueron fáciles dado que no todos los padres comprendían cuál era el camino que transitaba Tito. Algunos criticaban a los padres, Guadalupe y Matías, y otros los invitaban a ir a la iglesia. "Yo no pretendo que todos entiendan, pero sí que al menos lo respeten", expresó la mujer.Esa fue una reacción similar a la que obtuvo en el Registro de las Personas, cuando el año pasado fue a averiguar los trámites para hacer la rectificación de género, algo que permite la ley 26.743, la norma que hace poco cumplió siete años. "¿Vos estás loca? ¿Cómo le vas a cambiar el género a una nena de cinco años?", fue la respuesta de una empleada.El sueño de Tito se cumplió el lunes pasado cuando legalizó su cambio de género. Para la ocasión estuvo acompañado de su familia, y también amigos, profesionales de la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) y docentes de su colegio. Todos querían estar presentes para este momento tan especial. Así, se convirtió en el nene trans más chico de la ciudad de Mar del Plata en realizar el trámite.Los padres del chico realizaron la rectificación de género de su partida de nacimiento, que le permitirá en diez días aproximadamente contar con su documento actualizado. "Quiero que en mi DNI diga que me llamo S.", dijo cuándo inmortalizó su firmó el formulario. No trascendió su nuevo nombre, que quedará para sus allegados, pero seguirán llamándolo como él pide desde los dos años: Tito.El trámite lo convertiría en el más joven nene trans del país. Hasta el momento, la más pequeña según los casos conocidos fue Luana, la nena trans oriunda de la localidad bonaerense de Merlo.