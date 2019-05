Piden a cooperativa eléctrica de Concordia que suspenda los cortes por 180 días

Sociedad En Concordia cortan el servicio eléctrico a 50 vecinos por día

Cada vez son más las familias que tienen problemas para abonar el servicio eléctrico en la ciudad de Concordia. Durante enero y febrero, la Cooperativa retiró un total de 600 medidores domiciliarios y el número sigue aumentando."Tenemos unos 50 cortes diarios y cada semana les hacemos el retiro de medidores, es decir que por día quedan 50 asociados afuera", había comunicado el vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, Héctor Russo."Hay un dato que Concordia conoce y es que los asociados no tienen acceso a los balances de la Cooperativa, les digo que vayan a la página 8 del análisis financiero del balance 2017/18 donde dijeron que suspendía los cortes y no pudiendo cobrar la facturación de estos vecinos. Pero ahora que se agravó la situación el daño es mucho mayor", denunció el vecinalista.En esa línea, una de las propuestas de Maydana es suspender los cortes. "Hacemos un llamado urgente a las instituciones para que tomen cartas en el asunto planteando tres puntos concretos: uno sería suspender los cortes por 180 días; el segundo sería restituir los medidores que se quitaron por falta de pago, porque la gente no pagó porque no podía; y otro punto sería que la Cooperativa tramite un fondo de emergencia para paliar esta situación".Y continuó: "Sabemos que le va a traer un problema financiero a la entidad. Pero es relevante conocer que durante los ejercicios 2016/17 la Cooperativa tuvo una pérdida por no pago de $192.000.000 y seguramente las cifras son estrafalarias"."Los vecinos no deben tener una espada de Damocles sobre sus espaldas, no entendemos por qué permitieron que esta situación sea agobiante para los vecinos. Si sacaron 600 medidores la gente se vuelve a enganchar, teniendo una luz que no es segura, esto lleva a tener todo tipo de problemas y genera un daño a la cooperativa eléctrica", alertó al respecto.En la oportunidad, comentó que solicitaron una reunión, junto al padre Zabaleta y el EPRE, con el Consejo de Administración, por nota remitida con fecha del 30 de abril pero que aún no ha tenido respuesta.Consultado a Maydana respecto del rol de la represa de Salto Grande como generadora de energía, manifestó que por la ley 24065 no tiene injerencia en las cooperativas regionales. "Lo único que hace es recuperar los costos operativos, pero con esta política energética a las ganancias se las llevan otros, y todo esto lo decide la Secretaría de Energía de la Nación, es allí donde los senadores y diputados nacionales deberán intervenir y no han hecho nada al respecto"."Es importante plantear que esta política energética no sirve para el país ni la ciudad, el ADN de este modelo energético es la recesión económica y los efectos que padecemos los concordienses", concluyó.