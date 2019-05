Quince chicos se intoxicaron con la comida que les sirvieron en comedor escolar

Quince chicos de la escuela República Oriental del Uruguay de Santa Fe, debieron ser internados este miércoles por la tarde al intoxicarse con la comida que les dieron en la escuela a la que asisten.



Los menores tienen entre 11 y 13 años y fueron trasladados a los hospitales "Iturraspe" y de niños "Orlando Alassia" donde fueron asistidos.



Tras la urgente internación de los alumnos por intoxicación, siete de ellos recibieron el alta médico en el hospital de Niños de la capital santafesina. Los restantes ocho permanecen en observación en el hospital Iturraspe con el fin de lograr controlar los síntomas de ingesta de alimentos en mal estado.



Según informa Aire de Santa Fe, el alimento que habría derivado en la descompostura de los quince chicos sería la salsa en mal estado que consumieron en el comedor del establecimiento educativo. Los menores rondan los 11, 12 y 13 años y realizan jornadas de capacitación obligatorias en el horario de 10 a 17, por lo que el almuerzo dentro de la escuela Uruguay es obligatorio.



La presencia de ambulancias sobre Avenida López y Planes y Fray Cayetano Rodríguez llamó la atención de los transeúntes cuando los alumnos fueron trasladados urgentemente a los hospitales Iturraspe y Alassia.



Una madre contó que la directora de la escuela República Oriental del Uruguay no está concurriendo al establecimiento educativo por enfermedad. Por lo que la vicedirectora pidió a los padres aguardar los informes de los efectores antes de sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo los padres no tienen dudas de que el consumo de alimentos en mal estado fue el detonante de semejante descompostura. "Los chicos temblaban y tenían miedo", relató un padre. "Estamos muy preocupados, esto no puede pasar en una escuela", continuó.



Otro de los padres de dos de los chicos afectados, contó que alrededor de las 14 lo llamaron del establecimiento para que los vaya a buscar porque estaban descompuestos.



"Fue por el mal estado de la comida que les dieron en el comedor". Sus hijos le contaron que les dieron fideos con salsa. "Mi nena me dijo que olía mal, y no comió mucho", y mencionó que hace un tiempo "también les sirvieron comida fea, pero esa vez mis hijos directamente no la comieron".