Colectiveras responden al titular de UTA: "Somos débiles para lo que conviene"

El titular de Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, Manuel Cornejo, hizo polémicas declaraciones y aseguró que "el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo". La colectivera Érica Borda, salió a responderle."El físico de la mujer es más débil que el del hombre, es un trabajo duro el del colectivo", había asegurado Cornejo. Borda le contestó y lo invitó a subirse a una formación para que diga cuál es la complejidad de la tarea."Es un machista, quedó en el pasado este señor, se ve que no se enteró que los colectivos son como los autos, salvo por la dimensión, tienen caja automática y dirección hidráulica. Respecto a las mujeres, es como siempre: para lo que a ellos les conviene somos fuertes y para lo que les conviene somos débiles", dijo Borda a Minuto Uno.Además, el sindicalista había dicho que la empresa Victoria había contratado mujeres pero que "fueron quedando en el camino por el tema del ausentismo, que es mayor en las mujeres, por cuestiones de la maternidad y porque el organismo no está preparado para eso".Y Borda respondió: "Tendría que ver más noticias, interiorizarse. No sé qué quiso decir con el tema de la maternidad, la licencia es la misma en todos lados: 45 días antes y 45 después. Los varones salen a jugar a la pelota, se lesionan y tienen una recuperación de 6 meses ¿qué genera más contratiempo a la empresa?"."Que salga un poquito a la calle, que se suba arriba de un colectivo y que diga dónde ve la complejidad de manejarlo", dijo conductora que finalmente entró a la línea 130 tras una larga batalla legal.