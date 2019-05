Cadetes afirman que "el riesgo es constante y se trabaja con el tiempo"

"El riesgo como cadete es constante"

Paraná Muestras de dolor tras la muerte de cadete que fue arrollado por un colectivo

El zigzagueo ¿es frecuente?

"Se trabaja con el tiempo"

"Falta educación vial"

, un joven cadete de 27 años perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito registrado este martes en la intersección de calle Maciá y Avenida Ramírez, en Paraná.Una pasajera que iba en el colectivo contó aque vio que "la motocicleta Yamaha 125cc azul, iba zigzagueando, tocó al colectivo, cayó al asfalto y el mismo micro la arrolló".. El que anda en la calle, en moto, está siempre al borde porque si te tiran el auto encima, tenés que saber qué hacer.. y si no tenés experiencia, eso es algo que te dan los años y los kilómetros", aseguró ael responsable de la cadetería "El Gran Juan", Daniel Cortopassi.Desde la cadetería de calle 25 Mayo 289, el encargado comentó que el servicio se brinda de lunes a sábados de 8 a 20.30 de corrido y en dos turnos., aseguró Cortopassi, al tiempo que remarcó:El joven cadete prestaba servicio para la farmacia Cura Álvarez, y también fue parte del Batallón 49 fundado por la Asociación de Salesianos Cooperadores, donde brindaba clases de circo.Cuando se le consultó al responsable de la cadetería local, si los moto-mandados acostumbran a transitar con imprudencia, éste acotó:"Hay unos que andan con más cuidado detrás de los autos, y otros que se la juegan más en su forma de manejo, va en cada uno porque desde la cadetería no se le exige ninguna maniobra; cada uno maneja sus tiempos, o su billetera", diferenció.Es que de acuerdo a lo que reveló Cortopassi, una cadete que trabaja a turno completo, hace 20 mandados diarios a un promedio de 60 pesos por viaje en la zona céntrica,"Entre las 10.30 y las 13.30hs podemos llegar a recibir hasta 100 llamados. En este rubro se trabaja a último momento, porque los llamados por pedidos caen todos juntos, y en pocas horas", referenció el responsable de la cadetería."La gente llama a último momento, y hay que cumplirle, porque si no, no se trabaja", sentenció."Si los mandados se caen porque no se llega a tiempo, no se trabaja", aclaró Cortopassi, en relación al trabajo de los moto-mandados."El cliente demanda, mucha paciencia no tiene. Y si llegas dos o tres veces tarde, se cae el mandado, es un cliente que perdés", apuntó, al dar cuenta que,"Te llaman 15 minutos antes para un mandado, lo quieren ya y uno trata de cumplir. Por eso pasan las cosas..", sentenció."La calle es peligrosa, hay que andar con todas las precauciones", remarcó Cortopassi. "Al cadete no se le exige nada, siempre se le pide que ande con cuidado, porque primero está su integridad física", comentó al respecto., insistió el responsable de la cadetería céntrica., la gente que anda con la cabeza en otras cosas. En las avenidas, el uso del celular es habitual, porque van manejando, y enviando mensajes o hablando por celular, sin respetar todo lo que puede pasar", apuntó el encargado.En la oportunidad, advirtió sobre la necesidad de "enseñar a la gente que maneja que cuando va por la izquierda y llega a la esquina, tiene que frenar. Y el de la derecha, debe saber que tiene que pasar con precaución"."Los conductores van con el celular y no frenan en las esquinas, siendo que", denunció.