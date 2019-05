El Ventilador: Argentina e inmigración, ¿un país de puertas abiertas?

Los extranjeros en el mapa delictivo

"Espero mi nacionalidad para trabajar de lo que me capacité: Administración de Empresas"

Liz Perez es colombiana, oriunda de Cali

"Cuando viene un extranjero, con toda la voluntad de trabajar, acá eso se nota"

Nancy Desantiago es paranaense y se casó con un senegalés

"Sea criollo o gitano, no importa. Investigamos los hechos delictivos que suceden"

El comisario Javier González, jefe de la División Delitos Económicos

"Ante cualquier sospecha de un caso de trata hay que hacer la denuncia"

El comisario Zulma Argañaraz, Jefe de la División Trata de Personas

"Estuve tres años ilegal, con visa de turista, y no me vi imposibilitada en nada"

Ana Contreras, Chilena

Y, si bien ya ha pasado un tiempo desde aquella realidad, muchos siguen viendo a la Argentina como un país de oportunidades.Hoy, las estadísticas indican que son los ciudadanos de países limítrofes como Paraguay, Chile e incluso Bolivia quienes más eligen este suelo como destino al momento de emigrar.En épocas en las cuales un país atraviesa una fuerte crisis económica como la actual, muchas veces el tema de los "inmigrantes" se centra también en el debate. Y es ahí, muchas veces, cuando estos nuevos ciudadanos cargan con el peso de algunas críticas y son cuestionados por varios frentes.Por un lado, el tema laboral es uno de los que más genera polémica al abordar la problemática de la inmigración. Desde los supuestos beneficios impositivos a supermercados chinos, hasta la existencia de trabajadores informales y sin papeles, todos son temas que entran en cuestionamiento.Pero... ¿Cuánto incide realmente en la economía de nuestro país el empleo en negro del inmigrante? ¿Qué trabajos realizan estos hermanos de otros países y cuánto ganan por ellos?De aquel país crisol de razas que abrió las puertas a todo el mundo, para muchos hoy la Argentina viajó rápidamente en el tiempo a otro país, uno un poco más cuestionador y crítico de todos esos nuevos ciudadanos de diversos países.Y en ese marco, otro aspecto que enardece las críticas y opiniones es el referido a los permisos y admisiones.En este sentidoLo cierto es que, actualmente, las oleadas de ciudadanos que se mueven entre países crece cada vez más y en todo el mundo. La Argentina no es la excepción y los números así lo demuestran. Con o sin papeles, la búsqueda de la subsistencia se vuelve indispensable para todos.Y ahí surge la pregunta:La inseguridad es, sin dudas, uno de los temas más preocupantes para todos los argentinos. Y la participación de ciudadanos extranjeros en hechos delictivos que aparecen cada tanto en las noticias, se vuelve rápidamente un centro de críticas y opiniones polémicas.La deportación de inmigrantes que cometen delitos está siempre en el ojo de la tormenta como método para combatir ese lado de la inseguridad.Pero... ¿Sabemos realmente qué porcentaje de participación tienen estos ciudadanos extranjeros en el mapa delictivo general de la Argentina?Se supo en estos días que, por disposición del Ministerio Seguridad de la Nación, se inició un proceso de monitoreo de extranjeros. Una especie de censo que busca determinar quiénes de ellos cuentan con causas pendientes en la justicia.Incluso, en la provincia de Entre Ríos comenzaron desde principios de este año una serie de operativos, entre la Dirección de Investigaciones de la policía y todas las departamentales. El objetivo, aseguran, es identificar la totalidad de personas extranjeras que residen en la provincia y colaborar de esta manera con el monitoreo nacional.Pero no sólo los individuos son el foco de estas estadísticas. Se informó también que algunas comunidades, como la China y la Gitana, tendrán encima el foco de los censos.Incluso en nuestra provincia se viene dando un trabajo en ese sentido. No sólo para identificar a los integrantes de las comunidades gitanas, sino para tener datos sobre sus lugares de asentamientos, sus movimientos y hasta sus vehículos.Pero,En el caso de los gitanos... ¿se incrementan estas investigaciones a partir de lo sucedido con el diputado Héctor Olivares, o fueron siempre objeto de investigación en relación a hechos delictivos?. Desde hace nueve meses está en Argentina. ". No sabíamos las leyes migratorias y cuando fuimos a Migraciones en mi ciudad, se había pasado mucho tiempo y debíamos una multa que no pudimos pagar. Me tocó deportarlo para que le dieran salida y vinimos para acá; aquí nos casamos", relató.A su pareja "lo penalizaron por un año, le iban a dar dos pero como yo tengo mi familia allá, nos dijeron que nos tuvieron consideración", acotó.Mencionó que tiene en proceso la residencia, aunque por el momento "tengo que estar renovando cada tres meses, la precaria, hasta que me salga el DNI". Acotó que, subrayó.Por ahora, dijo,"También he visto que aquí se pegan mucho a la política, los trabajos dependen mucho de eso", entendió.En Colombia, subrayó, "trabajamos ocho horas diarias, de lunes a sábados. El descanso es desde 12 a 13. Me aterra que descansen tanto, todos los comercios cierran a mediodía, es plata que se pierde".se aprovechó de eso, para ponernos a trabajar y no nos dio la paga".. "Nos casamos por las costumbres de él, en 2015. Él es de África, es otra cultura. No estamos casados legalmente, por el Registro Civil de acá, pero bajo sus costumbres, sí. Él esta nacionalizado argentino, desde hace seis años, tiene su DNI desde el 2014".", contó.Dijo que su esposo "piensa que trabajo hay acá y se pregunta", aseveró.. "Llevamos una estadística sobre el control, sobre todo lo que sea judicializado en relación a delitos. El tema de población no lo manejamos de forma directa. Tenemos una estadística en relación a distintas comunidades. En Paraná, por ejemplo, tenemos de 20 a 25 familias de la comunidad gitana. De otras nacionalidades son menores", aseveró.", manifestó el funcionario policial. Reconoció que los hechos que desembocaron en la muerte del diputado nacional y su asesor, a metros del Congreso nacional, "han conmocionado".En el mismo sentido, afirmó: ". Son argentinos, los que cometen los delitos".Si hay que allanar a una comunidad gitana, siempre con una orden judicial y con un delito de por medio, se lo hace", dijo., indicó que "El año pasado hicimos un procedimiento en Paraná y estaban involucrados ciudadanos colombianos que vendían muebles. En esa circunstancia el Juzgado Federal abrió una causa por una supuesta trata laboral. Se realizaron las actuaciones correspondientes y luego se hizo un control en los galpones donde se fabricaban esos muebles. Migraciones constató quiénes trabajaban en el lugar y cuántos eran. No estaban en situación de trata pero sí de precariedad".", comentó".Asimismo, resaltó que ""."El Juzgado Federal de Paraná o Concepción del Uruguay recepciona las denuncia y las dirige a las fuerzas que consideren que puede trabajar la investigación", finalizó., resaltó que "hace 11 años que estoy en Argentina.Vinimos por un proceso de estudios de la persona a la que yo acompañaba en ese momento, no sabíamos si quedarnos o no y renovábamos la de turista. Al tercer año decidimos quedarnos de manera indefinida".", dijo.Asimismo, remarcó que "Ella con su número de DNI tiene que figurar en un sistema de salud, no tiene obra social ni nada. Yo cuando voy de turista por varios años tengo que revisar mi situación de salud"."Entré como turista, lo que hice fue renovar y renovar y renovar constantemente el turismo, no blanqueo mi situación de estar permanentemente. No sentí discriminación, tuve un par de debates donde tuve que explicar qué es lo que pasa en mi país a nivel dictadura, también tuve discusiones por las Malvinas.", agregó.Comentó que "".", señaló."Aprendí que lamentablemente tenemos la visión de que hay que vivir para trabajar y no trabajar para vivir.", resaltó.