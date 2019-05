Habló la hermana del detenido en Casa Rosada: "Me da mucha vergüenza"

Política Detuvieron a una persona que intentó ingresar a Casa Rosada con un revólver

"No estoy para nada de acuerdo con sus pensamientos, todo lo que dice me parece ridículo. Me da mucha vergüenza mi hermano, no sé qué va a pasar con él, es una persona adulta y va a tener que hacer un tratamiento porque este chico no está bien", analizó la hermana de Francisco Ariel Muñiz, de 36 años, quien arrojó por entre las rejas de la Casa Rosada un maletín con un revólver Magnum .44 Taurus.Asimismo, manifestó que "hace un año" no tiene relación con su hermano y que "evidentemente tiene una patología psiquiátrica".Además, reveló que su hermano tuvo un antecedente violento con otro familiar pero prefirió omitir detalles.