Video: Una vuelta al mundo que pudo terminar en tragedia

Sociedad Por falla en juego mecánico 36 personas quedaron colgando a más de 10 metros

Una falla en la vuelta al mundo en un parque diversiones provocó que una nena de seis años y su madre pasaran un momento de terror, que "pudo terminar en tragedia", en el parque de diversiones de Parque España de la localidad de Plottier, en Neuquén.Ante los gritos de la madre, desesperada porque no tenía la posibilidad de agarrarse de ningún lado, el encargado frenó la vuelta al mundo e intentó hacerla retroceder. "Pero eso fue peor, porque no sé si se equivocó o si es así, pero el carrito empezó a subir más", relató Natalia.A la hora de las explicaciones, un representante le dijo a Natalia que todo había sucedido porque un cinturón de seguridad se había atascado. "Lo que me dijo no tiene sentido, porque yo vi cómo se chocó el techo de carrito con el de arriba", aseguró la madre, quien recién hará la denuncia en las próximas horas, porque el domingo a la noche estaba sola y su nena muy nerviosa.