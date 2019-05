Regresa la venta de leche suelta y recuerdan las precauciones para su consumo

Ante el precio de la leche en sachet y en caja, mucha gente está volviendo a comprar leche de campo suelta en botellas o damajuanas. Pero profesionales advierten sobre los riesgos.El licenciado en Bromatología Gustavo Etchegoyen, que se desempeña en Gualeguaychú, manifestó que "el consumo de leche cruda puede causar problemas de salud, por lo cual deben tomarse algunas precauciones"."Quien no tenga alternativa de comprar la leche que se vende en los comercios, un paliativo sería que la leche cruda sea hervida y coloque luego el recipiente en la heladera, como se hacía antiguamente", explicó."Esta situación de la leche cruda no es nueva, pero uno como facultativo por una cuestión sanitaria, tiene que recomendar la leche pasteurizada. Es difícil detectar los problemas que originan los alimentos, la mayoría pasan por la guardia y se registran como abdomen agudo que tienden a desaparecer en 48 horas. En cuestiones más complejas, se puede encontrar escherichia colli. Con la leche pasaría lo mismo. Pero ante quien te plantea que no tiene la posibilidad de comprar, uno debe indicar las condiciones que asimilarían el hacerla apta para el consumo. El tenor de grasa y nutrientes es mucho mayor que la leche que se compra, pero los controles y procesos de pasteurización hacen que sea más segura para la salud", indicó."Un paliativo sería que la leche cruda sea hervida y se coloque luego el recipiente en la heladera, como se hacía antiguamente. Del calentamiento al enfriamiento se puede evitar el crecimiento de microorganismos que no se combatieron con el hervor y lo ideal es que siga en la olla de metal que se hirvió o un jarro también de metal", expresó Etchegoyen en declaraciones a