ANMAT aprobó fármaco que elimina rastros de cáncer de pulmón en gran porcentaje

Las personas con el tipo de cáncer de pulmón más frecuente "tienen en la actualidad una sobrevida cada vez mayor gracias a la inmunoterapia", que logra eliminar los signos de la enfermedad en el 80% de los casos, afirmó el oncólogo español Ignacio Gil Bazo de paso por el país."El incuestionable impacto clínico de la inmunoterapia en pacientes con cáncer nos está obligando a reevaluar la sobrevida, ya que algunas personas enfermas que antes no vivían más de dos años hoy ya están con cuatro y más años de vida luego del diagnóstico", destacó Gil Bazo, quien participó en Argentina de un congreso sobre el cáncer de pulmón.El especialista, director del Departamento de Oncología de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, precisó que se trata de pacientes con "cáncer de pulmón de células no pequeñas" (CPCNP) que fueron tratados con pembrolizumab. Este es un medicamento que pertenece a las llamadas inmunoterapias, ya que ayudan al sistema inmunológico a retrasar o detener el crecimiento de las células cancerosas.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya aprobó el pembrolizumab para su uso en algunas indicaciones de cáncer de pulmón, así como para el tratamiento de "melanoma irresecable o metastásico, cáncer urotelial, cervicouterino y gástrico"."El CPCNP representa el 80% de los casos diagnosticados tanto en España como en Argentina, por lo que los datos son buenos. En muchos de los casos se trata de pacientes que sólo recibieron dos años de tratamiento con inmunoterapia", enfatizó. Gil Bazo apuntó también que están viendo "respuestas patológicas completas, es decir, ausencia de signos de cáncer, en el 80% de los pacientes con esa enfermedad, y respuestas patológicas mayores o muy importantes en más del 90%"."Por eso queremos llevar a la gente un mensaje esperanzador: la curación es posible y estamos cada vez más cerca. Y si bien no hay certezas todavía porque estamos estudiando a los pacientes, podemos decir que ya se logró cronificar la enfermedad", aseguró.El cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente a nivel mundial y uno de los más letales, especialmente si se diagnostica tarde.Según datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el cuarto tipo de mayor incidencia en Argentina, con 11.595 casos nuevos diagnosticados por año. Sin embargo, es el que tiene mayor mortalidad, ya que ocasiona más de 10.600 decesos anuales en el país.