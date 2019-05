Viajes de egresados: Las tres noches en Villa Carlos Paz rondan los 17 mil pesos

El precio aumentó casi el doble, de un año al otro

Y cuando no todos los egresados pueden viajar...

Uno de los rituales que más esperan los chicos que cursan quinto año de la secundaria es su viaje de egresados. Pero, ante el escenario económico,pudo saber de parte de las empresas de turismo estudiantil que,, a abonar en 36 cuotas.Y si bien, Bariloche sigue siendo el destino fuerte en turismo estudiantil, en 2007 llegaron hasta esa ciudad, 150.000 chicos, y el año pasado, solo 100.000.En ese marco, las empresas de turismo estudiantil optan por ofrecer otras opciones., divididos en hasta 18 cuotas desde mayo o junio, hasta octubre del próximo", confirmó a, Cristian Bagnoud de Corditur Paraná.Mientras que la otra opción, de tres días-dos noches, oscila entre los 14 y 15 mil pesos. Aunque de acuerdo a lo que indicó el coordinador, la propuesta de más días es la más elegida. "No hay diferencias en cuanto al tema costos entre una oferta y la otra, y al dividir la cantidad de cuotas, la diferencia es mínima", aclaró."Son viajes de egresados estudiantiles, en el que se ofrece un paquete para diversión con excursiones en los complejos y pensión completa", detalló."Cuando salimos a las escuelas a ofrecer los viajes en marzo, con la carpeta con los precios correspondientes, la modalidad de la empresa es que,", sostuvo, al tiempo que remarcó,De igual manera, Bagnoud comentó que, "los que están viajando este año, pagaron alrededor de 10 mil pesos el paquete de tres días-dos noches; y casi 13 mil los cuatro días-tres noches".Cuando se le consultó al vendedor qué pasa cuando un egresado no puede pagar su viaje, éste comentó: "Si en el curso son hasta 40 chicos, serán uno o dos los que por razones personales no lo hacen.En la oportunidad, aclaró que "cuando el viaje es de egresados, los liberados son para los chicos o para los papás que acompañan, según cómo lo decidan cuando firmen el contrato".