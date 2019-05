Muerte de padre e hijo: Reiteran recomendaciones sobre las conexiones de gas

Policiales Encontraron muertos a padre e hijo tras la presunta inhalación de gas

en su vivienda ubicada en calle Pedro De Monte de la ciudad de Paraná. Se trató de, quien era dueño de una pequeña empresa dedicada a la limpieza de edificios; y su hijo,Es que los técnicos descubrieron que las emanaciones provenían de una posible falla del calefón ubicado en la cocina. En el interior de la propiedad se encontraba todo cerrado. Desde las puertas y ventanas, se observó la transpiración en aberturas y vidrios., sentenció a, elEl gasista aclaró que ", para que tenga emanaciones hacia el interior, y lasporque por la inferior el artefacto chupa el oxígeno y por la superior, elimina la combustión".porque en el caso de una casa muy vieja, al prender el calefón, si eso está tapado, comienza a emitir monóxido de carbón al ambiente y puede ocasionar la muerte", advirtió Nux, al tiempo que comentó: "Los calefones modernos cuentan con control de monóxido"., porque en caso de ser así, hay que consultar a un gasista para que la regule".; no deben pasar más de cinco segundos hasta que se apague el quemador", comunicó el gasista, al tiempo que advirtió: "Puede pasar que uno se esté bañando, cierre el paso de agua y el calefón siga andando".Respecto de las conexiones, Nux remarcó que "la cocina debe estar amurada, ya sea con conexión rígida, que es con cañería, o con un flexible de acero inoxidable, aprobado por el Energas"., para que ante cualquier inconveniente, se repare en el momento"., reveló el matriculado. "De a poco, la gente se concientiza y antes de la llegada del invierno, nos llaman para que controlemos que no haya pérdidas y demás"., remarcó.Sobre la presencia de monóxido de carbono, Nux comentó que, "si uno ingresa al ambiente,; eso es algo típico de una mala combustión o que faltan rejillas de ventilación"."Pero si uno está en el lugar, no se da cuenta, porque es algo que no se percibe", diferenció.