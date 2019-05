Suplican por niño que espera un trasplante de corazón: Su estado es crítico

Sociedad Niño entrerriano de 13 años está en emergencia nacional y necesita un trasplante

Nicolás Leonel Altamirano, el niño entrerriano de 13 años que permanece a la espera de un trasplante de corazón para seguir con vida, "está en estado crítico". Es que según comunicó su mamá, Johana Ledesma, el funcionamiento de sus órganos vitales comenzó a desmejorar. "Les pido un minuto para que oren por mi guerrero", encomendó."Sus órganos están sufriendo", fue el mensaje que envió la mamá de Nico, a través de las redes y a todos aquellos que permanecen pendientes del estado de salud del niño, pudo saberNicolás tiene 13 años de edad, es oriundo de la localidad santafesina de Sauce Viejo pero entrerriano por adopción ya que sus tíos y abuelos maternos viven en Paraná desde hace varios años.Desde hace dos meses que el niño está conectado a una máquina en el hospital Garrahan de Buenos Aires, y se encuentra primero en la lista del Incucai de emergencia nacional.El corazoncito de Nicolás dejó de latir de forma natural y a partir de ese momento su vida depende de una máquina ECMO. Como lo indican sus siglas en inglés, ECMO significa "oxigenación por membrana extracorpórea". Este dispositivo posibilita la oxigenación y sirve de soporte temporario y artificial del sistema respiratorio y/o cardiovascular. Se utiliza en el tratamiento de fallas cardiopulmonares e incluso es fundamental para algunos trasplantes."Nico no está muy bien; este viernes empezaron a desmejorar sus riñones y hoy (por este sábado) ya no funcionaron. Está con mucha retención de líquidos, los diuréticos que le pasaron no le hicieron mucho efecto, por lo que los médicos decidieron colocarle un filtro para despedir la orina del cuerpo", detalló su madre, a través de un comunicado que difundió a través de Facebook."Les pido que sigan orando por él, que las plegarias lleguen al cielo para que pronto llegue su tan esperado corazón", imploró la mujer, al tiempo que remarcó: "El día a día se vuelve muy difícil pero este batalla se sigue"."Les pido un minuto para que oren por mi guerrero", encomendó.