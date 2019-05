Piden justicia para el joven asesinado al ser golpeado con un adoquín

Policiales Detuvieron al sujeto que mató a un joven al golpearlo con un adoquín

En horas del mediodía de ayer se practicó la autopsia de Alexis Leandro Taborda, el joven que falleció tras recibir un terrible golpe en el pecho, cuando le arrojaron un adoquín. Su madre y su hermano, testigo directo del crimen, pidieron justicia y contaron lo sucedido."Nadie es dueño que quitarle la vida a otro, mi hijo hacía changas, hasta sacaba perros a pasear para ganarse la vida, a veces trabajaba de albañil, esto no puede ser así, nadie fue a reclamarle (al matador) nada, mi hijo nunca quería tener líos ni discusiones con nadie, él no estaba juntado con una mujer que tenía hijos, la piedra no era para él, la bebida da para todo", dijo Elba Esther Ayala.Por su parte, Sebastián Taborda es testigo directo del crimen. Pidió la palabra para contar cómo sucedieron los hechos y dijo que "nosotros íbamos en la subida, lo encontramos y empezamos a discutir, él agarró una piedra grande, le tiró y le pegó"."Nosotros íbamos pasando, no fuimos a buscarlo ni nada por el estilo, hace mucho nos habíamos peleado, él se metió delante del auto cuando íbamos pasando, frené y empezamos a discutir; una cosa llevó a la otra; él, en todo momento, tenía intenciones de atacarnos, digamos que el piedrazo era para mí no para mi hermano, yo estaba al costado; amagó como para tirarme a mí y le pegó a mi hermano que estaba más cerca; había dos muchachos más que no se metían. Nosotros en ningún momento fuimos a increparlo, pasamos por ahí, por la casa de él y se puso adelante del auto", indicó.El automóvil en que se movilizaban los hermanos, un Fiat 147, fue secuestrado por la policía. En su reclamo, Sebastián, de 25 años, pidió justicia por la muerte de su hermano.Vale recordar que personal de la División Investigaciones y de Comisaría Segunda iniciaron, por separado, mandamientos emanados del Juzgado de Garantías, para la búsqueda y detención del supuesto autor, que sería mayor de edad, los procedimientos dejaron resultados negativos.