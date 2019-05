En el atardecer del sábado entronizaron la Virgen de Luján en la nueva gruta del acceso a Crespo. Con posterioridad a la Misa, el Padre Simón encabezó una procesión desde la Parroquia San José hasta los primeros metros del Parque Centenario.La semana pasada el calendario litúrgico celebró el Día de la Virgen de Luján, y aunque días después se concretó esta acción, el sacerdote confirmó que fue casual. Al respecto, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, expresó: "No buscamos hacerlo alusivo a la fecha. Es una coincidencia que haya sido a pocos días del 8 de Mayo. Simplemente ya estaba todo listo y nos pareció importante programar la entronización en un momento en que los niños no estén estudiando, ni sus padres trabajando, como para que puedan participar. Un sábado y después de la Misa, es un buen momento para reunir a los feligreses y a aquellos que nos acompañan en esta ocasión especial".La remodelación del acceso principal a la ciudad y sus espacios verdes linderos, motivaron el traslado de la gruta, cuestión sobre la que el párroco contó el desarrollo que tuvo la iniciativa municipal: "Hace un año que el intendente vino con un concejal y otros más. Yo era nuevo en la ciudad y convoqué a los integrantes de la Comisión Económica de la Parroquia y a los coordinadores del Consejo Parroquial. Nos presentaron el proyecto y entre todos vimos que era una necesidad asignarle un nuevo lugar. María está ahí arlado de donde estaba y ahora dispondrá de mucha seguridad, eso es lo que se ha planteado. Crespo crece y tenemos que contemplar todo lo que implica. Hay que saber leer el signo de los tiempos. Como sacerdote, estoy muy agradecido al intendente y a sus funcionarios por brindar este espacio y por el compromiso de la nueva gruta, que fue cumplido, tal cual nos dio su palabra. Pienso que todos los viajeros -quienes entran y salen- pueden recibir la bendición sin necesidad de bajar de sus vehículos, también quienes prefieren bajar podrán hacerlo en un lugar seguro para rezar, y quienes recorran el sector pueden apartarse unos minutos para tener un momento de reflexión y oración. De un tiro, varios pajaritos. Estoy muy contento. Es un lugar muy visible, ubicado a mano derecha, antes de salir y también desde la ruta hay una buena visión. No es difícil encontrar la nueva gruta".Asimismo, el cura manifestó un agradecimiento especial a quien se ocupó de la restauración de la imagen: "Tito Vergara, feligrese de la Parroquia, se encargó de restaurarla imagen que estaba algo deteriorada. Un gran agradecimiento".