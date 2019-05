Concordia se prepara para las consecuencias de la crecida del río Uruguay

A partir del lunes 6 de mayo, la represa hidroeléctrica de Salto Grande comenzó su operativo de desembalse del lago para morigerar el impacto de la creciente que viene del curso superior. A ello hay que agregar las lluvias de la última semana que se incorpora al curso del Río Uruguay.Ese día, la altura del lago se encontraba en 34,83 metros, y tras el operativo de bajar la cota, el martes 7, bajó a 34,67, el miércoles 8 a los 34,52, el jueves 9 a 34,28, mientras que en la noche del sábado estaba en 34,.20 metros.Mientras tanto, las operaciones de desembalse llevaron al aumento del caudal aguas debajo de la represa, en Concordia anoche estaba en 8,55 metros y creciendo. De acuerdo a los registros de Prefectura Naval, el Uruguay creció a los 9,22 metros este domingo, a la altura del puerto de esa localidad.Todavía, el nivel no es preocupante por lo cual Salto Grande no ha informado el pronóstico y las operaciones que realiza. Sin embargo, todo el curso superior del Río Uruguay está en franco proceso de crecimiento y esto obligó a los técnicos de la represa a comenzar con el desembalsamiento del lago.El río baja solamente entre Mocoretá y la parte que se denomina "arriba de Salto Grande", mientras que al sur de la represa, los caudales van aumentando al sumarse al agua que está largando la represa la acumulada por las lluvias de los últimos días. Para colmo los pronosticadores oficiales indican que estamos en presencia de un fenómeno que hace prever la ocurrencia de mayores lluvias para buena parte del territorio sobre el que cursa el río Uruguay, con un pronóstico que el fenómeno de "El Niño" hará que hasta principios de 2020 habrá un 50 % más de lluvias.Sabedores de los movimientos que se producen en el río y que interpretan que lo que sucede aguas arriba se reproduce una semana después en la cuenca inmediata, destacan que se avecinaría una nueva creciente cuyo impacto todavía no pueden predecir, publicóEn ese marco de situación, el equipo del Ente Costanera realizó en la mañana de este sábado, una serie de tareas de prevención en la Costanera debido a la crecida del agua.En Zona Verde y Zona Baja se quitaron elementos de importancia para preservarlos y volver a utilizarlos una vez que cese la crecida."Seguimos atentos a cómo evolucione esta situación y tomar las medidas que sean necesarias", se indicó desde el ente municipal.