Subastaron en Londres el casco de un ex combatiente de Malvinas

El cse vendió este sábado a la mañanaa través de un sitio de subastas on line con sede en Londres. Su familia intentó recuperar el casco de quien fuera jefe del Escuadrón Pucará durante la contienda de 1982."Terminó la subasta, el casco se vendió en 12.100 libras, unos 705.000 pesos argentinos. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y las palabras para mi viejo. Valen mucho más que un casco. Gracias!", anunció Verónica Navarro, hija del ex combatiente, en su perfil de Facebook.Una semana atrás, la hija del veterano de guerra había compartido la historia a través de la misma red social. Tanto ella como su hermano, Mauricio, intentaron recuperar el objeto para que su padre "tenga una parte de esa historia que duele y que tanto lo marcó".Hasta esta semana el casco había estado en un museo del Reino Unido y entró en el radar de la familia Navarro cuando fue publicado por su ahora ex dueño, Jonathan Colwill, quien escribió en la página de E-bay que el casco llegó a sus manos luego de que la viuda de un combatiente británico se lo vendiera.Los hijos del ex combatiente -que viven en Córdoba- explicaron que la situación los "movilizó" y por eso intentaron contactarse con Colwill y viralizar su publicación en Facebook para que no se realizara la subasta.Pero el sábado pasado, finalizó la substa electrónica y. "No sabemos a quién se lo vendió ni tampoco nos pusimos a averiguar. Ya está, hicimos lo que pudimos y consideramos posible", explicó Verónica."Mi padre está muy agradecido por todos los mensajes, y eso lo gratifica muchísimo", agregó la mujer.

El caso de Navarro se suma al del ex combatiente Jorge "Beto" Altieri , quien finalmente se reunió con el casco que le salvó la vida durante la batalla del monte Longdon gracias a un comprador anónimo que pagó el precio en eBay.Distinto es el caso del casco que durante años tuvo guardado Matías Buonocore en su casa de Lanús, provincia de Buenos Aires. El muchacho de 21 años aún busca al ex combatiente Alfredo Raúl Cruz, nacido en 1962, para devolvérselo.