Murió la madre de Facundo Moyano

La mujer fue la segunda esposa del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. "Mi vieja estaba en Guardia de Hierro. Era una organización muy vertical con Perón. Me transmitió lo de la militancia. Me acuerdo que en el '95 yo tendría nueve o diez años y salía a pintar con mi hermano Huguito 'Chau Menem' en las paredes", recordó Facundo Moyano en una entrevista periodística citada por el diario La Capital de Mar del Plata.



El club Alvarado difundió un tuit en el que "lamenta profundamente el fallecimiento de Elvira de los Ángeles Cortés y acompaña en este duro momento al ex presidente Facundo Moyano por la pérdida irreparable de su madre". También comunicó que el sábado el club estará cerrado por duelo.