Por qué el acoso callejero es considerado violencia de género pero no es delito

(...) a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo"Tal como se publicó en el Boletín Oficial, se modificaron cuatro artículos de la normativa que además. El nuevo texto también insta a las, lo que todavía se encuentra en fase de proyecto.Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza, explicó que este cambio de la ley contempla al acoso como una modalidad más de violencia. "", precisó.. "Tiene que ver con el proceso de ir desnaturalizando la violencia de género y de poder nombrar al acoso callejero como violencia", manifestó. Asimismo consideró queConsultada al respecto, la subdirectora de DDHH de la Suprema Corte de Justicia, Eleonora Lamm,. "Yo digo que es una crítica entre comillas porque de alguna manera nos podemos plantear si una sanción de tipo penal es o no útil,", manifestó.ya que insta a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de violencia de género y articula el acoso dentro de los contenidos mínimos curriculares. "Las conductas más preventivas y de articulación son, a mi entender,una encuesta que concluyó que el 93% de las mujeres fue acosada en algún momento de su vida. "Por eso celebramos que se incorpore como un tipo de violencia ya que en la ley 26.485 se detallan varios tipos pero en su mayoría están vinculados al ámbito privado y cuando se hablaba del ámbito púbico las mujeres estaban desprotegidas", expuso Belén Bobba, coordinadora de la organización.", remarcó.En tanto, Laura Chazarreta referente de La colectiva Ni Una Menos Mendoza, destacó la importancia de poner en palabras una situación que afecta a las mujeres. "para que se nos trate de un lugar de igualdad", manifestó. En tanto aseveró quepara que no nos molesten y cruzarnos de vereda frente a una construcción", señaló.. "Por eso para mí no hay diferencia entre una cochinada o te quiero, es exactamente lo mismo.", remarcó.: "Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual,".Además establece, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de".También promueve "" e "instar a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de". Fuente: (Los Andes).-