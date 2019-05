El Ventilador: Algunas opiniones sobre el humor social y el tránsito

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Nos encontramos interactuando en veredas, en comercios y en el bendito tránsito de cada día. Y es ahí donde aparece esa especie de "humor social" que podemos identificar más en algunos días que otros, y con más intensidad en algunas épocas que otras.Inflación, despidos, descontrol de la economía familiar, hechos de inseguridad y falta de respuestas por parte de los políticos y las instituciones a estas y otras realidades, se vuelven seguramente un caldo de cultivo.Y así, en una especie de selva habitada por nerviosos y enojados, las excusas para los enfrentamientos aparecen como por arte de magia.¿Se vuelve inevitable que los hechos económicos y políticos nos marquen el rumbo en ese sentido?-"Disiento con el pensamiento de la abogada y psicóloga de que las mujeres son sumisas a los hombres. La diferencia está en que a ellas se les cree y al hombre no".-"Los taxistas son los peores, se creen los dueños de la calle y son los que más infringen la ley".-"La ciudad de Paraná tiene calles estrechas, no está preparada para tanta cantidad de vehículos".-"En Paraná lo que falta es el Estado. No funciona el control, ni la educación vial".-"Los taxistas frente a la terminal y en sus paradas no los controlan. Si te quejás te quieren agredir y si te defendés te mandan a los inspectores, cómplices de ellos".-"¿Por qué no hablan del video de la cárcel en donde dos pabellones se agarran a palazos y con cuchillas? Eso es violencia".-"Yo soy transportista escolar y es un desastre. No podemos parar en las escuelas. Hay inspectores que te miran y no actúan, remiseros y taxistas que no respetan nuestro lugar. El caos en el centro y también las calles inadecuadas para el parque automotor actual y ni hablar de la mala coordinación de los semáforos".-"Con el mayor respecto a los taxistas, ¿y cuando se ponen en doble fila frente a la Clínica Modelo? ¿Eso cómo se llama? Es más, se ponen en patoteros".-"En mi opinión a todos los conductores habría que hacerles el estudio de un psicólogo. Hay mucha gente que no puede manejar y andan como si nada por la ciudad".-"No olviden tratar el tema de los trapitos que ejercen violencia. Generalmente sábados y domingos, en el Parque Urquiza y en zonas de recreación donde asistimos, si no pagamos lo que nos piden no sabemos qué va a pasar con nuestros vehículos cuando volvamos a retirarlos".-"La violencia en las calles es un combo de todo: situación económica, desempleo, pero fundamentalmente el caos vehicular que se produce por tantas calles cortadas".