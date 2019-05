El Ventilador: ¿Quién controla la furia al mando del volante?

Nos encontramos interactuando en veredas, en comercios y en el bendito tránsito de cada día.



Y es ahí donde aparece esa especie de "humor social" que podemos identificar más en algunos días que otros, y con más intensidad en algunas épocas que otras.



Pero... ¿Qué es el humor social y cómo se va moldeando? ¿Cómo se puede medir ese nivel de tensión que volcamos en el espacio público, a veces incluso de forma inconsciente?



Sabemos que los argentinos somos un pueblo atravesado y apasionado por los hechos y la actualidad política. Marcan, incluso, el rumbo y el tono de la información cada día.



Ahora bien, en años de sucesos económicos que no dan respiro como el actual, el estado de ánimo colectivo tiene su reflejo inevitable en los sectores públicos y sociales como la casa y el trabajo.



Pero... ¿sucede de este modo en la mayoría de los países y culturas o es un rasgo que podemos considerar particular?



Inflación, despidos, descontrol de la economía familiar, hechos de inseguridad y falta de respuestas por parte de los políticos y las instituciones a estas y otras realidades, se vuelven seguramente un caldo de cultivo.



Y así, en una especie de selva habitada por nerviosos y enojados, las excusas para los enfrentamientos aparecen como por arte de magia.



En este sentido preocupa, por ejemplo, las crecientes estadísticas sobre hechos de inseguridad que involucran el accionar de vecinos justicieros. La llamada "justicia por mano propia" no es otra cosa, tal vez, que la reacción violenta de esos vecinos en un límite de su tolerancia.



Nuestra provincia y ciudad no vienen siendo la excepción a estos escenarios. Cada vez con más frecuencia nos enteramos de vecinos que atrapan a ladrones, feroces peleas entre automovilistas y discusiones con notables grados de violencia.



Este famoso "humor social" es, incluso, objeto de medición por parte de los encuestadores. El propio asesor predilecto del Presidente de la Nación, el consultor Jaime Durán Barba, admite que es una medición que considera tan importante como aquellas que muestran intención de voto.



Ahora bien, la pregunta es... ¿Se vuelve inevitable que los hechos económicos y políticos nos marquen el rumbo en ese sentido? Furia al volante Si de furia en la vía pública hablamos, el ámbito del tránsito vehicular es tal vez el que se lleve gran parte del protagonismo.



Maniobras indebidas, coches mal estacionados, son las causas que en general despiertan las discusiones.



Pero el de los vehículos no es un sector cualquiera dentro de la vía pública. Conducir un auto o una moto es ir al volante de algo que puede convertirse fácilmente en un arma letal. Esa presión, más las tensiones propias de una sociedad al parecer sumergida en la intolerancia, hace que cada vez se nos vuelva más habitual asistir a escenas casi dantescas.



En nuestra ciudad, sin ir más lejos, se conoció ayer la noticia de una agresión entre conductores que casi termina en tragedia.



En la esquina de las calles Buenos Aires y Garay, un hombre enfurecido por una discusión de tránsito menor, saco un machete de su auto y atacó a un motociclista que usó su casco para frenar el machetazo que fue directo a su cabeza.



El agresor fue identificado por los datos de su automóvil y la justicia tomo intervención.



El video de este escalofriante hecho se viralizó inmediatamente. Fue registrado por otros peatones y se convirtió en tema de espanto y discusión desde entonces.



En situaciones como estás... ¿qué rol tiene la justicia si no es realizada la denuncia? ¿Alcanza con un video y testigos, por ejemplo, para actuar de oficio? ¿Qué dicen las normas sobre las herramientas y armas que podemos llevar en un vehículo?



Hechos como estos, de mayor o menor gravedad, se suceden a diario entre automovilistas, motociclistas y peatones a lo largo de todo el país.

La peligrosidad a la que puede llegar una persona afectada por el caos del tránsito y las presiones diarias, representa un fenómeno a atender especialmente.



Pero... ¿Cómo son y con qué rigurosidad se realizan los exámenes psico-físicos que habilitan a un ciudadano a conducir?