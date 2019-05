"Mi papá dio la vida por su Patria", aseguró la hija de un héroe de Malvinas

Malvinización

Jorge Baiud era uno de los nueve entrerrianos que formó parte de la tripulación del crucero Ara General Belgrano, el buque que partió a combatir en Malvinas y nunca volvió.A 37 del hundimiento, una de sus hijas, Cecilia, rememoró enel programa que se emite porcómo vive la pérdida y lo que significó viajar a las heladas aguas del Atlántico Sur."Papá está en el mejor lugar en el que puede estar: cielo, agua y paz", aseguró Cecilia, emocionada hasta las lágrimas, su voz se entrecortaba durante el relato.El 2 de mayo de 1982, hace 37 años, el crucero ARA General Belgrano era hundido por el submarino británico HMS Conqueror. A las 16.23 de ese día, el comandante Héctor Elías Bonzo daba la orden de abandonar la nave que había sido torpedeada y que irremediablemente terminaría en el fondo del océano Atlántico. Entre los hierros retorcidos, quedaron atrapados los cuerpos de 323 héroes."Mi papá salió un día a trabajar, y no volvió más", aseguró. Ella tenía cinco años y medio cuando Baiud, quien era maquinista del Crucero, fue convocado para ser parte de la tripulación que iría a la guerra."En la mente, tengo un recuerdo de la mano de él y mi mano chiquita sosteniendo su dedo; son momentos determinados, recuerdos como fotografías", comentó.De sus familiares y amigos, Cecilia sabe que su padre "era muy querible, amiguero, familiero, todos tienen buenos recuerdos de él".A las 16 horas del 2 de mayo de 1982 el submarino nuclear Conqueror atacó. El primer torpedo ingresó por la popa, pasó por el sollado y llegó a sala de máquinas, donde se registró la primera explosión.Cecilia confiesa tener vagos recuerdo de aquel momento, en el que por la radio anunciaban la noticia."Ha sido y sigue siendo muy difícil porque un velorio, por más feo que sea, es un paso importante para cerrar el duelo, sabés que tu ser querido está ahí, lo despedís, y nosotros no tuvimos eso", subrayó.Pero Cecilia, en 2007, pudo viajar hasta un lugar cercano al hundimiento. "Para mí fue simbólico, muy movilizante, el darle el entierro que no había podido darle", confesó, al tiempo que remarcó: "Fue un viaje que me ayudó a curar, a calmar muchas cuestiones que tenía en mi cabeza, no a cerrar porque es una herida que no cierra"."Papá está en el mejor lugar en el que puede estar: cielo, agua y paz", fueron las palabras que le comunicó a su hermana, al regreso de ese viaje.En la oportunidad, la hija de uno de los héroes de Malvinas confesó sentirse "movilizada" por la entrega de su padre."Después de una dictadura, todo quedó muy mal visto, desde cantar el himno hasta ponerse una escarapela. Pero a mí, esas cosas son las que más me llenan de orgullo porque él no dudó en dar su vida por su Patria, por defender la bandera", sentenció."Es un orgullo tener un padre que dio la vida por su país", remarcó.Punto aparte, refirió que "el no reconocimiento da mucha bronca, dolor", pero según sostuvo, los familiares de los caídos en Malvinas siempre se mantuvieron al margen: "Es un tema muy manoseado"."Han sido años de desmalvinización, ellos volvieron escondidos y quiérase o no, el hundimiento del Crucero también fue algo que se escondió, siendo que, prácticamente, la mitad de los caídos eran del Crucero", indicó al respecto.