Insólita respuesta de un niño a su madre porque no le permitió "jugar a la Play"

La publicación en las redes:

La desopilante conversación trivial que sostuvieron un hijo y una madre el pasado lunes en su casa de Concepción del Uruguay, generó insólitas reacciones en las redes sociales, luego que la mujer, compartiera el diálogo en Facebook.Para poner en contexto,un rato antes, publicóEl chico de 13 años buscó su celular, y del mismo empezó a reproducir un audio que había guardado en el dispositivo: "Son las 17:52 del domingo, mi mamá me llama a hacer tarea. Dejo este mensaje para pasárselo durante la semana cuando seguro, me diga que estuve todo el sábado y domingo jugando a la Play", reza el recordatorio.La situación le pareció tan particular a su mamá que decidió compartirlo en sus redes sociales, donde se viralizó y hoy cuenta con decenas de comentarios y reacciones.