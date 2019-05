Pasó música en una fiesta, le pagaron 20.000 pesos de más y los devolvió

El sábado se realizó una fiesta en el salón Luli Fest para recaudar dinero y continuar las obras en la cancha de Pelota Paleta de Viale FBC.



El evento, organizado por la Sub Comisión de dicha disciplina, logró muy buena concurrencia de público de Viale y zona.



Pero al momento de pagar los servicios de la fiesta, los organizadores abonaron veinte mil pesos de más al propietario del sonido.



Grata fue la sorpresa de la Sub Comisión, cuando Nicolás Pacheco (titular de New Five Sonido e Iluminación), devolvió $20.000 a los organizadores.



"Después de la fiesta le dimos 20.000 pesos de más sin querer por el pago de sus honorarios. Pero el señor Nicolás Pacheco nos devolvió el dinero, monto que nos hace mucha falta para realizar el techado de la cancha. Hechos de grandeza y de buena persona", subrayó Maxi María, integrante de la Sub Comisión de Frontón, al sitio Nueva Zona.