El Ventilador: Algunas opiniones sobre las fiestas clandestinas

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Nuevas experiencias en nuevos lugares van marcando el rumbo de las tendencias. Así, las fiestas específicas y esporádicas comienzan a ganar terreno. Por tipo de música, consignas o temáticas, son miles los jóvenes que buscan y eligen estos encuentros, que habitualmente cambian de locación o, incluso, sólo suceden una vez.Cuando hablamos de fiestas o eventos sin habilitación, solemos escuchar o acudir a los términos "clandestinas" y "electrónicas" para referirnos a ellas. El primero hace mención, seguramente, a las formas de convocatoria de las mismas. Y ahí es donde, hoy, las redes sociales reemplazan al antiguo boca a boca con resultados más rápidos y masivos.El hecho mismo de saber que no contará con habilitación hace que, desde la organización, la comunicación deba hacerse incluso acudiendo a mensajes confusos o clásicas invitaciones a cumpleaños.Pero, ¿pueden los invitados saber con anticipación si están por asistir a una fiesta legalmente organizada? ¿Son las normas de seguridad, por ejemplo, una preocupación real entre los jóvenes?-"Me gustaría saber si la famosa Fiesta de Disfraces cuenta con todos lo que exige el contralor municipal y si se cumple".-"¿Qué dicen de los boliches que quedaron dentro de zona urbana, donde nadie hace ni se controla nada? Los boliches del Puerto están sobre el arroyo La Santiagueña".-"Con respecto a las confiterías en el centro, lo sufrimos en calle Urquiza, entre Córdoba y Santa Fe, sin ningún control. Tiene una sola puerta de ingreso, todo mal".-"En fiestas privadas (electrónicas, de cumbia o de cualquier género) se pasan límites, tanto de sonidos como de consumos problemáticos. Igual ocurre en la fiesta del asado con cuero, de disfraces, cosquín, etcétera. Qué hipócritas somos como sociedad. Permisivos con lo que nos agrada y estrictos con lo que no nos gusta".-"A mí no me gusta la cumbia y me la tengo que comer cuando el club hace bailantas".-"Weiss tiene un concejal que realizó una ordenanza donde prohíbe todo tipo de eventos en Colonia".-"Vivo en Sauce Montrull y nunca me enteré de alguna reunión para hablar de este tema".-"Acá, en el Thompson, cuando hay fiesta hasta las 7 de la mañana no duermen los vecinos".-"Si no cambiamos la mentalidad seremos un pueblo mediocre y lleno de prejuicios. Queremos ser Europa, Buenos Aires y seguimos copiando. Mientras la plata hable la justicia calla".-"Yo trabajaba para Eventos Paraná y llevamos baños a las carpas en Alejandro y cuando íbamos a retirar las cosas se encontraba de todo".-"Hagan cacheos en los boliches también y verán que no son tan distintos, excepto por la música".-"Las fiestas electrónicas son terribles, molestan a los vecinos durante horas, día y noche. Inician de tarde y terminan a la tarde del día siguiente. El volumen es insoportable, hasta en cinco cuadras a la redonda. Son incontrolables, que vayan al campo o dentro de un galpón. Nadie me lo contó, lo vivimos varias veces y es insoportable. Más aún, ver jóvenes tirados en la ruta, botellas, mugre. Hablo por Sauce Montrull ¡Normas yaaaa!".-"La Fiesta de Disfraces es lo mejor de lo mejor".-"Creo que si se regularía mejor y se buscarían lugares, sería la mejor forma de que no haya problemas. Es un buen ambiente y si en vez de querer cerrar o dejar de hacer fiestas, la regularizan sería ideal".-"Soy de Sauce Montrull. Acá se hacen fiestas todos los jueves y viernes y ninguno de los vecinos se queja porque la zona es de casas quintas, la mayoría no vive en sus quintas. Es un buen punto de acceso para las fiestas".-"En las zonas rurales de Colonia Avellaneda se pueden hacer entre otras cosas, fábricas o un camping para los empleados municipales no un espacio para fiestas".-"Soy de Villa Constitución, Santa Fe. Desde 2012, viajé multiplicidad de veces a fiestas de Paraná por la energía que se vive allí. Adrián, además de ser un buen artista, es respetado por sus pares por ser un gran profesional y excelente persona".-"Para los que organizan fiestas ¿pagan algún seguro si les pasa algo a los chicos?"