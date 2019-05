Cuando el festejo se vuelve infracción: El desarrollo del tema en El Ventilador

Fiestas electrónicas, consumos prohibidos

Nuevas experiencias en nuevos lugares van marcando el rumbo de las tendencias. Así, las fiestas específicas y esporádicas comienzan a ganar terreno.Pero?En general, son las denuncias por ruidos molestos que hacen algunos vecinos lo que enciende la alarma y provoca la llegada de la policía.Desde la Dirección de Habilitaciones Municipal se informó que en 2018 fueron 14 las fiestas clausuradas en la ciudad por no poseer habilitación.En general son los espacios alejados del centro, como casas quintas, los lugares elegidos para llevar adelante estos encuentros. Y, en la mayoría de los casos, alquilados a terceros.En muchos casos las faltas en cuanto a normas de seguridad se vuelven evidentes y preocupantes. Un caso notable fue lo sucedido dos fines de semana atrás en la zona del Acceso Norte de la ciudad de Paraná.Allí, una enorme cantidad de autos encontró como estacionamiento la banquina misma de la ruta, con el lógico peligro que esto conlleva, sobre todo al finalizar la fiesta.Pero lo más notorio de este caso es que¿Qué responsabilidad le cabe a los dueños de los lugares alquilados, así hayan ignorado con qué fin se les pagó por ese alquiler?Cuando hablamos de fiestas o eventos sin habilitación, solemos escuchar o acudir a los términos "clandestinas" y "electrónicas" para referirnos a ellas.El primero hace mención, seguramente, a las formas de convocatoria de las mismas. Y ahí es donde, hoy, las redes sociales reemplazan al antiguo boca a boca con resultados más rápidos y masivos.El hecho mismo de saber que no contará con habilitación hace que, desde la organización, la comunicación deba hacerse incluso acudiendo a mensajes confusos o clásicas invitaciones a cumpleaños.Pero, ¿pueden los invitados saber con anticipación si están por asistir a una fiesta legalmente organizada? ¿Son las normas de seguridad, por ejemplo, una preocupación real entre los jóvenes?Si bien en el espectro total de estos encuentros son diversos los géneros musicales y las consignas que convocan a miles de jóvenes, las fiestas "electrónicas" ocupan un lugar protagónico. Incluso, hasta se convirtieron en una forma única de nombrar a casi todos las fiestas que tienen algún planteo en cuanto a la habilitación. Y es ahí donde,Es acá donde suele surgir casi obligada la pregunta: ¿son el consumo y la comercialización de estos aditivos una finalidad que obliga a realizar de forma oculta estos encuentros?Esta realidad, sin duda presente como preocupación entre los padres de estos adolescentes, aparece habitualmente como dato, junto a las noticias de clausura.Pero.... "Antes organizaba eventos, ahora no lo hago". comentó. Al ser consultado, afirmó: "En un lugar descampado, los decibeles se propagan más, que en un lugar cerrado. Si se hace la fiesta en una quinta, el sonido va a llegar más lejos"."La música electrónica está basada en vibraciones, de hecho el cuerpo humano vibra a cierta frecuencia y los sonidos emitidos por la música electrónica, afectan a la persona, esté en el estado en que esté. De hecho, con un sonido puede romper un vidrio", indicó. "Hay lugares y lugares, se va al descampado, a la casa quinta, porque en el centro no la podés hacer a la fiesta, por el volumen. Salvo los casos de boliches habilitados, donde hay espacios acustizados, para que no salga el sonido.", destacó.Asimismo, dijo que en nuestra zona, "Lo que más convocó es no más de 5000 personas, que fue en el sector electrónico de la Fiesta de Disfraces".Ante la polémica,Fernández aseguró que en Paraná "si existe infraestructura. Está la Vieja Usina, el salón de atrás está acustizado. Aunque si uno lo pide para una fiesta electrónica, seguro que dirán que no".En Argentina hay una organización, PAF, que trabaja en prevención de daños, que ya actuó en nuestro país, ahí te informan lo que vas a consumir, el peligro", manifestó.. "No tengo muchos años organizando eventos, seguramente hay mucha gente que es más referente que yo en esto, de todo tipo de evento, de electrónica o no. Vivo en Sauce Montrull, es un lugar donde otrora empecé a organizar eventos, por el lugar, por lo alejado y demás.", afirmó.Al ser consultado, aseveró: ""A partir de una cuestión mediática, se sacó una norma que funciona para todas las juntas de gobierno de la provincia. Regula el funcionamiento de los eventos, que es muy similar a la que rige en Paraná. La de esta ciudad es más estricta. Sauce es una zona semi rural", afirmó.Asimismo dijo: "Hechos hecho reuniones en la junta de Gobierno con las autoridades de Juntas de Gobierno de la provincia, donde han ido cuatro vecinos, nada más".Además, relató: "del evento, pueden ser seis horas, nueve horas"., dijo que "No son una problemática, sino que falta acompañar".Hay problemáticas que no se saben porque no se discuten. Uno tiene que trabajar con profesionales para generar espacios seguros, controlados y que no haya cuestiones que estén dentro de la ilegalidad", remarcó.Asimismo, indicó que ""."Hay que tener planificación, somos una localidad en expansión y hay que tener espacios que no perjudiquen a nadie. A las problemáticas hay que trabajarlas. No hay que evadir los problemas", finalizó., manifestó que ""."En mi ciudad, Rafaela, no existe exceso de gente porque está regulada la noche en ese sentido. Falta acompañamiento al tipo de evento de música electrónica. No se habilitan actualmente", remarcó.", aseguró.Asimismo, dijo que ": la policía, los organizadores, los intendentes, todos.".. "Hay un interés muy grande de imponer una realidad que no existe, que la fiesta electrónica tiene una connotación relacionada con drogadicción, de consumo, de descontrol. Me parece que el tema pasa por otro lado, de hecho creo que estamos pifiándole que no estamos discutiendo que hay una crisis en discutir la nocturnidad. Y esto nos involucra a todos, no solo a los empresarios, también al gobierno municipal, provincial, y también a los jóvenes, que hoy están prefiriendo ir más a fiestas privadas que a los boliches de la ciudad", aseveró. Al justificar el porqué de esta aseveración, dijo: "La preferencia tiene que ver con los servicios que se brindan o no, los costos, las instalaciones"."Me parece que el control pasa por el estado municipal o quien tenga que controlarlo.", resaltó.Al mismo tiempo, subrayó: "".Apuntó que vive en el centro y "hay un club muy cercano y ahí se hacen peñas universitarias, que yo las escucho en mi casa y entiendo que el espacio está habilitado"."Cuando estamos cacheando en los boliches, estamos criminalizando al que consumo. Cuando hay que buscar al que vende, no lo hace nadie. Además, droga hay a la vuelta de la escuela, al lado del hospital a la vuelta de mi casa, hay droga en todo lados. En los países europeos estamos discutiendo sobre reducción de daños y acá, como cachean.", opinó.contó que hace cuatro años que asiste a las fiestas electrónicas de Paraná. "Soy Dj`s y productor de música electrónica. Lo veo desde la parte artística. Cuando voy me fijo que tipo de fiesta es, eso tiene que ver con la imagen que cada Dj`s quiere entregar a la hora de subirse a la cabina. Me fijo el ambiente que se está eligiendo, ver qué capacidad hay. Me importa quien la hace, los productores que están detrás", indicó.", manifestó.Acotó que, y hay otras personas que llegan más tarde y se van a la madrugada".destacó: "En este ambiente hay muchos prejuicios porque la gente no está muy informada de lo que es la cultura que viene de otros países, de muchos años atrás. Hay un concepto,, aparte de la disposición cultural que hacen los chicos que trabajan bastante duro para que las frecuencias que trabaja la música electrónica te pueda trasmitir algo en el cuerpo; a eso uno lo siente sobre todo a través del oído., resaltó., manifestó que "voy a fiestas electrónicas desde hace cinco años y también soy DJ."."Hay mucho prejuicio solo por ser una cuestión de género.", agregó.Aseguró que "hay en la ciudad un montón de accidente que ocurren a la salida del boliche con muertes en el medio y nadie los clausura. Consumen alcohol y estupefacientes también, se estigmatiza"., indicó que ""."No es casualidad de que en el boliche, que es culturalmente cachengue, haya drogas socialmente legales y", señaló.