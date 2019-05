Pánico en escuela de Buenos Aires por un alumno que prometió una masacre

Los padres de los otros alumnos se negaron a mandar a sus hijos a clase hasta que no se resuelva la situación del chico.



Según informó diario Crónica, el joven identificado como Iván va a quinto año de la escuela Madre Mercedes Pacheco, ubicada en Villa Insuperable en la localidad bonaerense de La Tablada.



Tras ver las imágenes, varios padres crearon un grupo de WhatsApp para discutir el tema y decidieron no enviar a sus hijos a la escuela hasta que no se resuelva la situación con el menor.



Además, les reclamaron a las autoridades que no le prohibieron la entrada ni sancionó al chico que, en otra grabación, habría amenazado con matar a todos sus compañeros.



Otras de las críticas que se les hicieron a los directivos fue el hermetismo que han manejado, ya que no han dado ninguna explicación sobre el hecho.

Se esperaba que en las próximas horas haya una protesta en el lugar tras la cual se decidirán los pasos a seguir.