"Mi hijo se equivocó al estacionar ahí, pero no es forma de resolverlo"

"Mi hijo se equivocó en estacionar ahí. No fue una emergencia, estacionó 12 o 13 minutos", admitió el padre del joven al que le destrozaron el auto tras dejarlo bloqueando un garage en Villa Urquiza. "Pero no es la forma de resolverlo", añadió el familiar del automovilista."Hice la denuncia y que se encargue la Justicia de hacer lo que corresponda", pidió el padre del joven que dejó el auto mal estacionado."Mi hijo se encuentra en una situación de depresión, es su primer auto nuevo. El maneja desde los 27 años y no tiene una sola una multa", añadió en declaraciones aSobre el hecho que desencadenó la violencia, el hombre explicó que su hijo "paró ahí porque el lugar parece abandonado, no hay cordón amarillo".Aunque admitió que "está el cartel de prohibido estacionar", señaló que "hay otro auto que está tapando también la entrada"."Mi hijo es culpable porque estacionó en un lugar prohibido, está claro, pero está más claro que no se tienen que resolver las cosas con violencia como hizo este tipo", insistió el padre del dueño del auto destrozado, quien sostuvo que el dueño del garage "debería haber llamado al 911"Por último, afirmó que "el arreglo del vehículo debe costar arriba de 200 mil pesos".